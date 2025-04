La conseillère d'Etat vaudoise Valérie Dittli se dit honorée mercredi par ses nouvelles responsabilités, dont la transformation numérique et la cybersécurité. «Je me réjouis de ces nouveaux défis et projets, tout en poursuivant avec détermination les dossiers existants», a-t-elle indiqué à Keystone-ATS.

Délestée des finances et de la fiscalité, la ministre centriste se voit attribuer un plus petit département, avec le numérique et la consommation en plus, tout en conservant l'agriculture, la durabilité et le climat. Keystone

Keystone-SDA ATS

La réorganisation du Conseil d'Etat vaudois à la suite de l'audit sur le département des finances de Mme Dittli a trouvé son épilogue après la séance hebdomadaire du gouvernement. Délestée des finances et de la fiscalité, la ministre centriste se voit attribuer un plus petit département, avec le numérique et la consommation en plus, tout en conservant l'agriculture, la durabilité et le climat.

«Cette réorganisation marque un nouveau chapitre pour notre canton et son engagement à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Je suis honorée de prendre la responsabilité de nouveaux domaines stratégiques tels que la transformation numérique, la durabilité, la sécurité alimentaire ou encore la cybersécurité pour lesquelles j'ai toujours eu un grand intérêt», déclare-t-elle dans sa prise de position.

Appel à reprendre «le bon cap»

«Ces thématiques sont essentielles pour l'avenir. Elles prendront une importance croissante dans les années à venir», ajoute-t-elle. «Cette transition est aussi une opportunité unique de renforcer la collaboration constructive au sein du Conseil d'Etat. Ensemble, nous continuerons à bâtir un avenir numérique, durable et sûr pour notre canton», affirme-t-elle.

Dans un communiqué, l'Alliance vaudoise a aussi réagi à la réorganisation du gouvernement. PLR-UDC-Le Centre voient dans la nouvelle répartition des départements «le signal que les conseillers d'Etat veulent agir et se remettre sereinement au travail». Les partis membres de l'Alliance «saluent ce signal et appellent le Conseil d'Etat à reprendre le bon cap (...) avec sérénité, collégialité et efficacité», écrivent-ils.