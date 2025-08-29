  1. Clients Privés
Valais Demande pour supprimer les meutes de loups du Simplon et du Chablais

ATS

29.8.2025 - 14:28

L'Etat du Valais veut éliminer deux meutes complètes de loups sur les neuf présentes sur le territoire cantonal pour la période de régulation dite proactive. Une demande pour supprimer les meutes du Simplon et du Chablais a été envoyée à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

L’Etat du Valais a demandé l'autorisation de procéder à un prélèvement complet de deux meutes (photo d'illustration).
L’Etat du Valais a demandé l'autorisation de procéder à un prélèvement complet de deux meutes (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

29.08.2025, 14:28

29.08.2025, 15:06

Les autorités valaisannes ont aussi demandé de procéder à «une régulation de base» de trois meutes (Réchy-Anniviers, Nendaz-Isérables et Posette-Trient), ce qui doit lui permettre de tuer deux tiers des jeunes de l'année. «Pour les autres meutes, les critères ne sont actuellement pas remplis pour décider d'une régulation proactive», indique vendredi le Canton.

Avec ces tirs, «l'objectif est de minimiser efficacement les conflits dans les zones problématiques où les loups présentent, ou ont présenté, des problèmes de prédation sur des animaux de rente», poursuit le communiqué. L'Etat du Valais précise qu'il s'agit d'une première demande de régulation, basée sur les connaissances actuelles. Selon l'évolution de la situation, d'autres demandes pourraient être faites à l'OFEV.

Grands prédateurs. Vaud: de nouvelles autorisations de tir vont être demandées

Grands prédateursVaud: de nouvelles autorisations de tir vont être demandées

Aide des chasseurs

La régulation proactive, qui court du 1er septembre au 31 janvier, débutera dès la réception de l'autorisation de l'OFEV. Comme l'année dernière, des chasseurs qui ont suivi une formation spécifique pourront apporter leur soutien aux gardes-faune dans cette mission.

Ils pourront intervenir pendant la période de la chasse haute (permis G, A+B et A), de la chasse aux petits prédateurs (permis E) et celle au sanglier (permis S), et ce uniquement pour les régulations de meutes complètes. Certains chasseurs spécialisés seront également intégrés dans le groupe de soutien chasse (GSC).

Parmi les autres cantons confrontés aux loups, les Grisons ont obtenu cette semaine l'autorisation d'abattre jusqu'à deux tiers des jeunes loups recensés parmi six meutes à progéniture récente. Actuellement, 19 canidés sont concernés.

Six louveteaux. Une meute de loups découverte dans les Montagnes neuchâteloises

Six louveteauxUne meute de loups découverte dans les Montagnes neuchâteloises

