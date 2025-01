En 25 ans, le canton du Valais a vu son nombre de communes se réduire de 25%, passant de 163 en l'an 2000 à 122 aujourd'hui, via 24 fusions. La législature qui vient de débuter devrait être avare en mariages supplémentaires.

La future commune de Viège verra sa population dépasser le seuil des 10'000 habitants (photo d'archives). ATS

Keystone-SDA, fazw, ats ATS

Seule une fusion de communes est actée sur le court terme en Valais. Dès le 1er janvier 2027, Viège, Baltschieder et Eggerberg ne formeront qu'une entité. Les citoyens des trois communes ont dit oui à ce mariage en novembre 2023 déjà.

Spécificité de cette union, Eggerberg, commune du district de Brigue, fusionne avec ses voisines membres du district de Viège. Le Grand Conseil va donc devoir, lors de sa session de février, accepter le transfert d'Eggerberg dans un autre district. La future nouvelle commune de Viège comptera environ 10'000 habitants.

Haut-Lac: la réflexion va reprendre

Un autre regroupement est à l'étude dans la partie germanophone du canton. «Il consisterait à unir Bellwald, Fisch et Lax», confirme Maurice Chevrier, le chef du Service valaisan des affaires intérieures et communales, contacté par Keystone-ATS. Les trois Municipalités en discutent activement depuis février 2024.

Dans le Valais romand, Port-Valais, Saint-Gingolph, Vionnaz et Vouvry fonctionnent déjà en une association de communes depuis 2019. L'objectif des quatre Municipalités du Haut-Lac, en place depuis l'automne dernier, était de présenter un projet de fusion pour le premier semestre 2028. «Nous allons désormais reprendre le dossier avec les nouveaux présidents et les nouvelles Municipalités», précise la présidente de Vionnaz, Valérie Bressoud Guérin. Fraichement créé, le Conseil général vionnéroud prendra également position sur la question.

«Pour ma part, je ne suis pas opposé à une fusion», précise Gérald Derivaz, le nouveau président de Saint-Gingolph. «Il faudrait toutefois que la population puisse s'approprier le projet en comprenant ses avantages et ses inconvénients.»

Plusieurs échecs depuis 2019

Depuis 2019, plusieurs projets de fusion se sont conclus par un échec en votation populaire. Cette année-là, Collonges avait refusé de se marier avec Saint-Maurice. Trois ans plus tard, Collombey-Muraz a dit non à Monthey. En 2023, Sion en a fait de même avec Veysonnaz. Un vote de principe négatif à Massongex avait enterré une possible fusion avec Saint-Maurice et Vérossaz, l'an dernier.

Dans un laps de temps non défini, les citoyens de Massonges devraient pouvoir à nouveau s'exprimer avec comme options un rapprochement avec Monthey ou avec Saint-Maurice ou un statu quo. Du côté de Vérossaz, «le nouveau Conseil ne s'exprime pas pour l'instant sur le sujet», précise le président Gilles Donadello.

A noter que trois fusions ont tout de même vu le jour au 1er janvier 2021 avec la création de Val-de-Bagnes, de Mont-Noble et le mariage entre Charrat et Martigny.