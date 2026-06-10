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Sommet du G7 Valais : il faudra savoir faire preuve de patience aux douanes

ATS

10.6.2026 - 14:00

Des mesures de sécurité seront déployées aux frontières franco-suisses à l'occasion du sommet G7 qui se tiendra à Evian-les-Bains (15-17 juin). En Valais, les frontières resteront ouvertes, mais il faudra peut-être faire preuve de patience aux douanes.

Il faudra faire preuve de patience au passage de la douane de St-Gingolph, notamment aux heures de pointe (photo d'archives).
Il faudra faire preuve de patience au passage de la douane de St-Gingolph, notamment aux heures de pointe (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

10.06.2026, 14:00

10.06.2026, 14:04

«Des contrôles accrus pourront entraîner des temps d’attente plus importants lors des déplacements transfrontaliers», précise mercredi l'Etat du Valais dans un communiqué. La situation pouvant évoluer rapidement, le Canton du Valais «invite la population à anticiper ses déplacements, à limiter les trajets non essentiels et à suivre les informations officielles durant cette période.»

Des contrôles renforcés seront mis en œuvre du 12 au 18 juin aux frontières suisses, dans le cadre du dispositif de sécurité prévu pour l’événement. A ce jour, aucune fermeture de route n'est prévue sur le territoire valaisan. Les transports publics continueront également de fonctionner normalement.

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Limiter les répercussions

Des perturbations localisées du trafic ne sont pas exclues sur certains axes du Chablais, notamment dans la zone de la douane de St-Gingolph, en particulier aux heures de forte affluence. Les usagers sont invités à prévoir davantage de temps de trajet et de s'informer avant tout déplacement.

Le canton du Valais précise qu'il suivra la situation en étroite coordination avec les autorités fédérales, les cantons voisins et les autorités françaises. «Les mesures pourront être adaptées en fonction de l'évolution de la situation afin de garantir la sécurité de la population tout en limitant les répercussions sur les déplacements quotidiens et les activités économiques de la région», conclut le Canton.

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26.05.2026

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