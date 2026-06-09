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Santé Valais : la permanence de conseil dentaire prolongé pour six mois

ATS

9.6.2026 - 14:44

Le Département valaisan de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) tire un bilan positif des premiers mois d'activité de son projet-pilote de permanence de conseil dentaire. Au vu des résultats obtenus et des retours des patients, le concept est prolongé entre le 13 juin et le 12 décembre 2026.

Selon l'Etat du Valais, la permanence de conseil dentaire mise en place depuis l'an dernier répond à un besoin réel de la population (photo d'illustration).
Selon l'Etat du Valais, la permanence de conseil dentaire mise en place depuis l'an dernier répond à un besoin réel de la population (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

09.06.2026, 14:44

Cette nouvelle phase permettra d’évaluer la fréquentation sur une période plus longue, y compris durant des périodes traditionnellement plus calmes comme les vacances d’été, souligne le DSSC, dans un communiqué. Les consultations seront une nouvelle fois assurées, une fois par mois à Sion, par des médecins-dentistes membres de la section valaisanne de la Société suisse des médecins dentistes (SSO-VS).

Lancée entre septembre 2025 et février 2026, la permanence de conseil dentaire offre à la population la possibilité de bénéficier d’un entretien d’une vingtaine de minutes avec un médecin-dentiste. Elle permet notamment d’obtenir un deuxième avis sur un traitement proposé, des conseils en matière de santé buccodentaire ou des informations sur les possibilités d’aide financière existantes.

Durant ces premiers mois d’activité, 49 patients ont été accueillis durant six demi-journées d’ouverture, soit une moyenne de plus de huit consultations par jour. Les personnes reçues étaient âgées de 7 à 85 ans, avec une moyenne d’âge de 75 ans. Selon les situations, les patients ont ensuite été orientés vers un médecin-dentiste ou informés sur les aides financières disponibles. La permanence ne réalise pas de soins dentaires et n’effectue pas de radiographie.

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