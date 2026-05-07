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Valais Le Parlement veut modifier l'élection au Conseil des Etats

ATS

7.5.2026 - 11:08

Le PS, le Centre et l'UDC du Valais romand et les Vert-e-s veulent de nouvelles règles pour l'élection au Conseil des Etats. Ils souhaitent que celle-ci soit également ouverte aux Valaisans domiciliés à l'étranger. Le Grand Conseil a validé la motion, jeudi.

Le Grand Conseil valaisan est favorable à ce que les citoyens du canton domiciliés à l'étranger puissent voter à l'occasion de l'élection au Conseil des Etats (photo d'archives).
Le Grand Conseil valaisan est favorable à ce que les citoyens du canton domiciliés à l'étranger puissent voter à l'occasion de l'élection au Conseil des Etats (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

07.05.2026, 11:08

07.05.2026, 11:13

Les Suisses domiciliés à l'étranger peuvent voter sur les objets fédéraux et élire leurs représentants au Conseil national, mais pas voter sur des objets cantonaux ou voter à l'occasion de l'élection au Conseil des Etats.

Une motion pour modifier cet état de fait a été débattue jeudi au Parlement valaisan. Le gouvernement cantonal dit «pouvoir se rallier à cette motion», mais émet quelques réserves.

Un bémol

«Sur le principe, le Conseil d’Etat est favorable à une révision de la Constitution cantonale par étapes, chapitre par chapitre», souligne le gouvernement. «Le Conseil d’Etat s’engage à donner suite à la motion dans le cadre de la révision de la Constitution cantonale concernant le chapitre des droits politiques, mais pas à modifier l'actuel texte sur un seul point, une seule disposition.»

Le Conseil d'Etat se montre réservé sur un autre point: «en cas de second tour, de nombreux Suisses de l’étranger – notamment ceux qui habitent hors d’Europe – n’auront pas la possibilité de voter, compte tenu du délai de trois semaines entre les deux tours de scrutin, trop court pour envoyer et réceptionner le matériel de vote, voter et renvoyer son enveloppe.

Combattue par l'UDC du Haut-Valais, la motion a été acceptée par 106 contre 20. Elle a été transmise au Conseil d'Etat pour exécution. Cet ajustement de la constitution est en force dans les cantons de Berne, Fribourg et de Genève.

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