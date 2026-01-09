Valais : les contrôles annuels dans les bars font défaut

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

DRAME DE CRANS-MONTANA : La cérémonie d'hommage national aux victimes de l'incendie de Crans-Montana (VS) doit se dérouler vendredi après-midi à Martigny (VS). Des représentants politiques de 32 Etats, dont le président français Emmanuel Macron et son homologue italien Sergio Mattarella, de l'Union européenne et du Parlement européen sont attendus en Valais. Du côté suisse, le président de la Confédération Guy Parmelin, deux conseillers fédéraux et le chancelier de la Confédération sont annoncés ainsi que nombre de membres de gouvernements cantonaux, certains in corpore. Au total, un millier d'invités devraient être présents au Centre d'expositions et de réunions de Martigny (CERM). L'événement débutera à 13h45.

DRAME DE CRANS-MONTANA : Toutes les cloches des églises suisses vont sonner vendredi à 14h00 durant cinq minutes en hommage aux 40 victimes et 116 blessés de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS) durant la nuit du Nouvel An. Un moment de silence sera ensuite observé. Tel sera aussi le cas dans les trains, où des annonces inviteront les voyageurs à s'y associer. A 13h58, les conducteurs de locomotive pourront actionner les sifflets des trains en signe d'hommage aux victimes et à leurs proches. Pendant le moment de silence, aucun avion ne décollera des aéroports de Genève et Zurich ainsi que des aéroports régionaux gérés par Skyguide.

DRAME DE CRANS-MONTANA : Le couple de propriétaires du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS) doit assister vendredi à sa deuxième audition par le ministère public valaisan, la première en tant que prévenus. Au début de la semaine, les deux ressortissants français avait été entendus en tant que personnes appelées à donner des renseignements.

EMPLOI : On connaîtra vendredi les chiffres de l'emploi en Suisse pour décembre. Le Secrétariat d'Etat à l'économie informe de la situation du marché du travail du mois dernier dans les différents cantons.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA : Alors que le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), dont l'incendie a fait 40 morts et 116 blessés la nuit du Nouvel An, n'avait pas été inspecté par la commune depuis 2019, les contrôles annuels font aussi défaut ailleurs en Valais, constatent vendredi Le Nouvelliste et ArcInfo. La fréquence et le contenu de ces contrôles semblent varier fortement en fonction des communes, selon un sondage mené par les journaux. D'autres établissements de Crans-Montana disent n'avoir pas été inspectés chaque année. Le gérant d'un bar touristique du Bas-Valais raconte avoir eu un contrôle pour son ouverture et, malgré quelques mises aux normes exigées, aucun nouveau contrôle n'a été effectué durant les sept années ayant suivi le début de l'exploitation.

CYBERCRIMINALITÉ : L'Office fédéral de la cybersécurité a reçu 65'000 signalements de cyberincidents l'an passé, un nombre quasi stable par rapport à 2024, rapporte vendredi Le Temps. Les principales annonces portent sur les appels téléphoniques émanant prétendument de la police (26%), devant les tentatives d'hameçonnage (19%) et les tentatives d'escroqueries à l'investissement en ligne via des publicités (9%). Les entreprises restent particulièrement ciblées par les pirates informatiques, avec un nombre d'annonces pour des tentatives d'arnaques au président passant de 719 à 970. Le nombre de signalements d'attaque par rançongiciel a lui augmenté de 92 à 104.

