Le canton du Valais lance un projet pilote de consultation afin de renforcer l’accompagnement des patients qui se rendent dans un cabinet médical et qui sont confrontés à des difficultés sociales. Cette consultation se fera en complément du suivi médical traditionnel.

Deux cabinets du Chablais valaisan participent à ce projet pilote (photo d'illustration). ATS

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«Les médecins généralistes, gérontologues et pédiatres constatent une augmentation des demandes liées notamment aux assurances, aux démarches administratives, à l’isolement ou encore aux difficultés familiales et économiques. Ces situations nécessitent du temps et une expertise spécifique, souvent au détriment de la prise en charge médicale», constate le Département valaisan de la santé, des affaires sociales et de la culture, dans un communiqué diffusé lundi.

Afin d’apporter une réponse concrète et de proximité, une assistante sociale interviendra directement dans deux cabinets médicaux pilotes du Chablais valaisan, l'un situé à Collombey-Muraz (pour les patients adultes), l'autre à Monthey (pour les enfants et les adolescents). «Les consultations sociales seront gratuites, confidentielles et réservées aux patients domiciliés en Valais», précise l'Etat du Valais.

Soulager les médecins

«Ce projet pilote poursuit plusieurs objectifs: faciliter l’accès aux prestations sociales, limiter le non-recours aux prestations existantes et renforcer la collaboration entre les domaines de la santé et du social», résume le Canton. «Les patients pourront être orientés rapidement vers les ressources adaptées à leur situation, soit directement après une consultation médicale.

Cette approche doit également permettre de soulager les médecins en confiant les questions sociales à des professionnels spécialisés, tout en renforçant la qualité de l’accompagnement global proposé aux patients.

Durant une année

Le projet s’appuie sur des expériences et des études menées ailleurs en Suisse, qui montrent qu’une prise en charge sociale intégrée contribue à améliorer la qualité de vie des patients et à renforcer l’efficacité du suivi médical. Il se veut une réponse à la pénurie médicale ambulatoire.

La phase pilote se déroulera du 1er juin 2026 au 31 mai 2027. Le projet est porté par le Service de l’action sociale en collaboration avec l’Office du médecin cantonal. Une évaluation scientifique du dispositif sera menée par la Haute école de travail social afin d’analyser son impact et son potentiel de développement à l’échelle cantonale.