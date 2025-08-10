  1. Clients Privés
A mille mètres du record Valais: SolarStratos n'a jamais volé aussi haut

ATS

10.8.2025 - 19:02

L'équipe de SolarStratos a réussi dimanche le plus haut vol solaire et électrique de son histoire. Raphaël Domjan est parvenu à atteindre 8224 mètres d'altitude, selon les données GPS transmises par son équipe. Le record mondial (9235 m.) n'a toutefois pas été battu.

Le Neuchâtelois Raphael Domjan n'a toujours pas atteint son rêve: atteindre les 10'000 mètres d'altitude avec son prototype (archives).
Le Neuchâtelois Raphael Domjan n'a toujours pas atteint son rêve: atteindre les 10'000 mètres d'altitude avec son prototype (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.08.2025, 19:02

10.08.2025, 19:54

Ce vol de quatre heures et demie s'est déroulé au départ de l'aéroport de Sion. Raphaël Domjan est parvenu à monter à plus de 8000 mètres avec son HB-SXA en profitant des courants thermiques estivaux, confirme la cellule communication de SolarStratos.

Raphaël Domjan n'a cependant pas atteint son objectif de devenir le premier pilote à dépasser les 10'000 mètres d'altitude. L'équipe de SolarStratos va donc devoir remettre l'ouvrage sur le métier. Une tentative pourrait encore avoir lieu, ces prochains jours.

Actu et dicton du jour. Objectif: 10'000 mètres - SolarStratos va-t-il battre le record de Piccard?

Actu et dicton du jourObjectif: 10'000 mètres - SolarStratos va-t-il battre le record de Piccard?

Avec ce vol à 8224 mètres au-dessus du niveau de la mer – altitude atteinte sur le coup de 17h25 -, le pilote neuchâtelois a tout de même largement amélioré sa meilleure marque de plus de 1600 mètres. Elle était jusque-là de 6589 mètres.

«Cette tentative, ce n’était pas un simple copié-collé de celle de l'été 2024», soulignait Raphaël Domjan, avant le vol. «Beaucoup de travail a été accompli, avec notamment une capacité de batteries augmentée et la nouvelle hélice à pas variable, plus performante pour les vols d’altitude.»

