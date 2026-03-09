Valais : un procès pour une vaste escroquerie pourrait à nouveau tourner court

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 09.03.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

FINANCES FÉDÉRALES : Le Conseil des Etats se prononce à nouveau sur le plan d'économies 2027-2029 lundi. Il doit débattre des derniers points qui divergent entre le National et la chambre des cantons. Ils concernent en particulier le transport régional et l'environnement. Les deux chambres sont d'accord sur la majorité du paquet de coupes proposé par le gouvernement.

ÉGALITÉ : La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, ministre en charge de l'égalité, se rend lundi à New-York pour la 70e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW), le grand rendez-vous lié aux droits des femmes. Placée sous le thème de l'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles, cette édition mettra l'accent sur la promotion de systèmes juridiques inclusifs et équitables.

VOTATIONS : L'alliance pour le «non» à l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» vient défendre ses arguments lundi devant la presse. Le texte, sur lequel les Suisses devront se prononcer le 14 juin, réclame un contrôle strict de l'immigration et prévoit d'introduire des mesures dès que la population dépasse les 9,5 millions. Si elle passe, la Suisse devrait remettre en cause la libre circulation des personnes, ce qui pourrait entraîner la résiliation des autres accords bilatéraux via la «clause guillotine».

DRAME DE CRANS-MONTANA : Le Grand Conseil valaisan doit se pencher lundi sur la création de la fondation en faveur des victimes de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), qui a fait 41 morts et 115 blessés la nuit du Nouvel An. Le canton prévoit d'attribuer 10 millions de francs ainsi qu'un million pour le capital initial de la fondation «Beloved».

Vu dans la presse

ESCROQUERIE : Ajourné d'une semaine, le procès devant le Tribunal de Sion du gestionnaire de fortune valaisan accusé d'une vaste escroquerie, qui a fait perdre plusieurs dizaines de millions de francs à au moins 28 parties plaignantes, pourrait à nouveau tourner court lundi, rapporte Le Nouvelliste. Son avocate, déjà absente il y a une semaine à cause d'un autre procès à Genève, a demandé vendredi un nouveau report de l'audience, attestant par un certificat de son incapacité personnelle pour raisons médicales, cela jusqu'au 22 mars. Or, rappelle le journal, les faits remontants entre 2011 et 2015, la prescription approche grandement, notamment pour l'escroquerie par métier, la plus grave retenue par le parquet, qui est de 15 ans.

MÉDIAS : Roger Elsener, 49 ans, devrait devenir le nouveau directeur de la radio-télévision publique alémanique SRF, indique lundi le magazine en ligne Republik. Il a été proposé comme seul candidat par la commission de nomination de la SSR et a reçu le soutien de la commission du personnel. Selon le magazine en ligne, le conseil d'administration de la SSR devrait le nommer officiellement mardi. En cas de nomination, M. Elsener succéderait à Nathalie Wappler, qui quittera ses fonctions à la fin du mois d'avril. M. Elsener est à la tête du fournisseur de streaming TV Zattoo depuis octobre 2024.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021) : décès du pianiste et chef d'orchestre américain James Levine. Il a été directeur musical du Metropolitan Opera de New York de 1971 à 2016.

- Il y a 230 ans (1796) : Napoléon Bonaparte épouse Joséphine de Beauharnais. Le couple divorcera en 1810.

- Il y a 575 ans (1451) : naissance du navigateur italien Amerigo Vespucci, qui a donné son nom à l'Amérique.

Le dicton du jour

«Quand mars entre comme un mouton, il sort comme un lion».