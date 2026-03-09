Valais : un procès pour une vaste escroquerie pourrait à nouveau tourner court

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Actu et dicton du jour Valais : un procès pour une vaste escroquerie pourrait à nouveau tourner court

ATS

9.3.2026 - 07:52

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour ! 

Flash météo Suisse

Flash météo Suisse

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

09.03.2026

Keystone-SDA

09.03.2026, 07:52

Les points forts du jour

FINANCES FÉDÉRALES : Le Conseil des Etats se prononce à nouveau sur le plan d'économies 2027-2029 lundi. Il doit débattre des derniers points qui divergent entre le National et la chambre des cantons. Ils concernent en particulier le transport régional et l'environnement. Les deux chambres sont d'accord sur la majorité du paquet de coupes proposé par le gouvernement.

ÉGALITÉ : La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, ministre en charge de l'égalité, se rend lundi à New-York pour la 70e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW), le grand rendez-vous lié aux droits des femmes. Placée sous le thème de l'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles, cette édition mettra l'accent sur la promotion de systèmes juridiques inclusifs et équitables.

VOTATIONS : L'alliance pour le «non» à l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» vient défendre ses arguments lundi devant la presse. Le texte, sur lequel les Suisses devront se prononcer le 14 juin, réclame un contrôle strict de l'immigration et prévoit d'introduire des mesures dès que la population dépasse les 9,5 millions. Si elle passe, la Suisse devrait remettre en cause la libre circulation des personnes, ce qui pourrait entraîner la résiliation des autres accords bilatéraux via la «clause guillotine».

DRAME DE CRANS-MONTANA : Le Grand Conseil valaisan doit se pencher lundi sur la création de la fondation en faveur des victimes de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), qui a fait 41 morts et 115 blessés la nuit du Nouvel An. Le canton prévoit d'attribuer 10 millions de francs ainsi qu'un million pour le capital initial de la fondation «Beloved».

Beloved. Doris Leuthard nommée présidente de la fondation pour Crans-Montana

BelovedDoris Leuthard nommée présidente de la fondation pour Crans-Montana

Vu dans la presse

ESCROQUERIE : Ajourné d'une semaine, le procès devant le Tribunal de Sion du gestionnaire de fortune valaisan accusé d'une vaste escroquerie, qui a fait perdre plusieurs dizaines de millions de francs à au moins 28 parties plaignantes, pourrait à nouveau tourner court lundi, rapporte Le Nouvelliste. Son avocate, déjà absente il y a une semaine à cause d'un autre procès à Genève, a demandé vendredi un nouveau report de l'audience, attestant par un certificat de son incapacité personnelle pour raisons médicales, cela jusqu'au 22 mars. Or, rappelle le journal, les faits remontants entre 2011 et 2015, la prescription approche grandement, notamment pour l'escroquerie par métier, la plus grave retenue par le parquet, qui est de 15 ans.

MÉDIAS : Roger Elsener, 49 ans, devrait devenir le nouveau directeur de la radio-télévision publique alémanique SRF, indique lundi le magazine en ligne Republik. Il a été proposé comme seul candidat par la commission de nomination de la SSR et a reçu le soutien de la commission du personnel. Selon le magazine en ligne, le conseil d'administration de la SSR devrait le nommer officiellement mardi. En cas de nomination, M. Elsener succéderait à Nathalie Wappler, qui quittera ses fonctions à la fin du mois d'avril. M. Elsener est à la tête du fournisseur de streaming TV Zattoo depuis octobre 2024.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021) : décès du pianiste et chef d'orchestre américain James Levine. Il a été directeur musical du Metropolitan Opera de New York de 1971 à 2016.

- Il y a 230 ans (1796) : Napoléon Bonaparte épouse Joséphine de Beauharnais. Le couple divorcera en 1810.

- Il y a 575 ans (1451) : naissance du navigateur italien Amerigo Vespucci, qui a donné son nom à l'Amérique.

Le dicton du jour

«Quand mars entre comme un mouton, il sort comme un lion».

Les plus lus

Cinq personnes supplémentaires inculpées dont Nicolas Féraud
Salves de missiles de l'Iran après l'élection du nouveau guide
Les enjeux n'ont jamais été aussi écrasants pour Nicolas Sarkozy !
Valais : un procès pour une vaste escroquerie pourrait à nouveau tourner court
Manoeuvre digne d'un roman de science-fiction : la NASA sait comment protéger l’humanité
De l'Ukraine à l'Iran, l'impossible neutralité du sport mondial