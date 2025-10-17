  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La 10ème en Suisse Cette localité grisonne obtient le label de «Best Tourism Villages»

ATS

17.10.2025 - 14:50

Le village de Valendas (GR) obtient le label de «Best Tourism Village» décerné par l'organisation mondiale du tourisme ONU Tourisme. La Suisse compte désormais un total de dix villages lauréats.

La localité grisonne, située dans la région de Surselva, a séduit le jury.
La localité grisonne, située dans la région de Surselva, a séduit le jury.
Imago

Keystone-SDA

17.10.2025, 14:50

17.10.2025, 15:11

La localité grisonne, située dans la région de Surselva, a séduit le jury par son engagement en faveur d’un tourisme durable et par ses nombreuses initiatives visant à valoriser le patrimoine culturel ainsi que les ressources naturelles, indique vendredi le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) dans un communiqué.

Valendas rejoint ainsi les dix destinations suisses labellisées «Best Tourism Village»: Andermatt (UR), Gruyères (FR), Morcote (TI), Morat (FR), Romoos (LU), Saas-Fee (VS), Saint-Ursanne (JU), Splügen (GR) et Val Poschiavo (GR).

Evolène bien placé

A notre également que la commune d’Evolène (VS), dans le Val d’Hérens, a été sélectionnée pour participer au programme de mise à niveau «Best Tourism Villages by UN Tourism». Celui-ci est réservé aux villages qui présentent un fort potentiel, mais ne satisfont pas encore entièrement aux critères du label, ajoute le SECO.

Parallèlement à cette reconnaissance, les villages lauréats vont bénéficier de campagnes médiatiques mondiales organisées par ONU Tourisme.

Pour cette édition 2025, 270 candidatures provenant de 65 États membres ont été évaluées. C'est le jury suisse composé de membres issus du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), de la Fédération suisse du tourisme et de Suisse Tourisme, qui a déposé la candidature d'Evolène (VS) et Valendas (GR) auprès d'ONU Tourisme.

Les plus lus

«Je l'ai tuée. Et puis voilà» : le procès du meurtre de Lola s'est ouvert
La guerre est déclarée entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron
Le verdict est tombé pour Cédric Jubillar
Birsfelden verbalise les automobilistes qui contournent les bouchons
«C’est la maladie, c'est la mort» - Le défi de taille de Jean Dujardin
Le mauvais temps d'automne s'abattra sur la Suisse dès lundi