Valérie Dittli au coeur d’une nouvelle polémique !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 09.04.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

CONSEIL FEDERAL : Le Conseil fédéral se déplace ce mercredi à Neuchâtel pour tenir une séance extra muros. C’est la première fois qu'il vient dans le canton de Neuchâtel pour une telle occasion. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a choisi cette année de réunir le Conseil fédéral à Neuchâtel, une ville où elle a étudié. La séance se tiendra au Château de Neuchâtel, siège des autorités cantonales. A son issue, le Conseil fédéral rencontrera vers 12h30 la population autour d’un apéritif, accompagné par le Conseil d’Etat et le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel.

INVENTIONS : Le Salon des inventions de Genève ouvre ses portes mercredi à Genève, pour cinq jours. La manifestation voit les choses en grand pour célébrer sa 50e édition: 1050 inventions en provenance de 35 pays sont à découvrir à Palexpo. L'Agence spatiale européenne (ESA) sera l'hôte d'honneur pour ce jubilé. Plus de 825 exposants présentent en exclusivité leurs nouveaux produits prêts à être commercialisés.

TARIFS : Ce mercredi marque l'entrée en vigueur officielle des nouveaux droits de douane américains pour l'UE, la Chine, la Suisse et d'autres pays. La Suisse, qui essaie encore en coulisses d'infléchir la position de l'administration Trump, s'est vu imposer des taxes de 31% sur ses exportations outre-Atlantique, un tarif 50% plus élevé que celui qui frappe les pays de l'UE (20%). Washington s'est en outre engagé dans un bras-de-fer de titans avec Pékin.

FOOTBALL : Les quarts de finale de la Ligue des champions se poursuivent mercredi soir (21h00). Le Borussia Dortmund du gardien suisse Gregor Kobel se rend à Barcelone, leader du championnat d'Espagne à l'attaque impressionnante. Déjà sacré champion de France, le Paris Saint-Germain accueille pour sa part le club anglais d'Aston Villa. Les matches retours auront lieu le mardi 15 avril.

HOCKEY SUR GLACE : L'équipe de Suisse féminine attaque le championnat du monde mercredi à Ceske Budejovice, en République tchèque. Emmenées par Lara Stalder et Alina Müller, les hockeyeuses helvétiques, qui visent la médaille de bronze dans ce tournoi, affrontent le pays hôte d'entrée de jeu (19h00).

Vu dans la presse

BANQUES : L’autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) a découvert chez la banque Reyl de «nombreuses faiblesses» et une «appétence au risque très élevée» en matière de blanchiment d’argent, révèlent mercredi les titres de Tamedia, sur la base d'une enquête internationale. Et d'évoquer des millions de la mafia, de Russes politiquement exposés ou d’autocrates d’Asie centrale. Les critiques de la FINMA concernent directement l'ex-conseillère fédérale Ruth Metzler, selon les journaux. En tant qu’administratrice, sa mission était de superviser la banque et d’écarter les clients problématiques: à partir de 2021, elle a siégé dans un comité qui était responsable de la bonne gouvernance au sein de l’établissement. Contactée par Tamedia, Mme Metzler explique être tenue par ses «engagements de confidentialité» avec Reyl. (24 heures/ Tribune de Genève /Basler Zeitung / Berner Zeitung / Der Bund / Tages-Anzeiger).

CONSEIL D'ETAT VD : La conseillère d'Etat Valérie Dittli (Le Centre) doit 20'000 francs à l’Alliance vaudoise depuis trois ans, écrit mercredi Le Temps. Mme Dittli répond que cela devrait se régler entre le PLR et Le Centre, mais ce dernier ne s’estime lié par aucun document. Lorsqu'en mars 2022, l’Alliance vaudoise (PLR, UDC, Le Centre) est sortie largement en tête du premier tour de l’élection au Conseil d’Etat, les équipes de campagne ont demandé, par un accord oral, aux candidats de mettre de l’argent de leur poche. La PLR Christelle Luisier, déjà élue, et l'UDC Michaël Buffat ont participé à «cet effort de guerre». Mais pas Valérie Dittli, qui n'a toujours pas réglé la somme, selon la présidente du PLR Vaud Florence Bettschart-Narbel, citée par le quotidien.

LA POSTE : Nicole Burth, membre de la direction du groupe La Poste, a fait part de son intérêt pour le poste de CEO, affirment mercredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et le St. Galler Tagblatt. Interrogée à ce sujet, la Poste n'a pas souhaité s'exprimer. Mme Burth est responsable des activités numériques du groupe, qui ont fait l'objet de critiques en raison d'acquisitions controversées, selon CH Media. Sur le plan financier, le secteur des services numériques n'a pas porté ses fruits. Si le chiffre d'affaires a bondi et le personnel a été renforcé, il reste «un micro-secteur», selon les journaux, alors que la responsable décrit dans son rapport annuel la mise en place du secteur au sein du groupe comme un succès.

ENVIRONNEMENT : L'association Paysage Libre Suisse (PLCH), connue pour son opposition aux projets éoliens, bénéficie depuis décembre dernier d’un droit de recours – octroyé par l'Office fédéral de l'environnement – en tant qu’organisation active dans la protection de l’environnement, de la nature et/ou du paysage malgré son manque de transparence, rapporte mercredi Le Temps. Car, contrairement à WWF ou ProNatura, PLCH refuse tout accès à ses comptes, brandissant le «secret des affaires» – en principe utilisé par les entités commerciales. Toute organisation souhaitant disposer d’un droit de recours en matière d’environnement est tenue de fournir à la Confédération les comptes des dix dernières années. Rien dans l’ordonnance n’exige qu’ils soient publiés, même si, dans la pratique, la plupart des associations le font volontairement.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020) : La société chinoise Champion Union HK Holdings Limited, de Hong Kong, reprend la majorité des actions du club de football zurichois Grasshoppers.

- Il y a 30 ans (1995) : La Principauté de Liechtenstein dit oui pour la deuxième fois à une adhésion à l'Espace économique européen (EEE).

- Il y a 130 ans (1895) : Naissance à Genève de l'acteur Michel Simon ("Boudu sauvé des eaux», «Quai des brumes», «L'Atalante"). Il est décédé le 30 mai 1975.

Le dicton du jour

En avril, ne te découvre pas d'un fil,En mai, Fais ce qu'il te plaît!