Favoriser le «bien vieillir» dans le canton de Vaud. C'est pour répondre à cet enjeu que le canton a retenu 38 projets pilotes destinés à trouver des idées pour améliorer la vie des seniors. (image d'illustration) imago/Science Photo Library

«Nous souhaitons tester des idées novatrices», a relevé lundi la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz. Elle a rappelé que ces projets étaient issus d'une «vaste démarche participative», initiée en 2021 et qui a regroupé 300 personnes.

Ces projets sont désormais connus: certains ont démarré l'an dernier, les autres seront lancés prochainement. Ils sont mis en place pour une durée maximale de trois ans, à l'issue de laquelle ils seront pérennisés ou pas. Leur financement est assuré par le Fond d'utilité public à hauteur de 3,7 millions de francs.

Quelques-uns de ces projets ont été présentés lundi à la presse. A commencer par celui soutenu par l'ancienne conseillère d'Etat Béatrice Métraux, désormais présidente de la section vaudoise de l'Association suisse de défense et de détente des retraités (Avivo). Une association qui souhaite «détecter» puis «accompagner» les seniors qui auraient droit à des prestations sociales, mais qui n'en font pas la demande.

Cette «détection» se fait au cours de permanences d'impôts, où officient environ 100 bénévoles de l'Avivo. L'an dernier, une centaine de dossiers ont déjà été repérés et les personnes concernées ont été «incitées» à demander des prestations sociales, a expliqué Mme Métraux. Le projet pilote a été reconduit cette année.

Logements et antidépresseurs

Un autre exemple concerne la commune de Gland, où des seniors ont été contactés pour adapter leur logement (modification de la baignoire, pose de barrières d'appui, etc), a indiqué la municipale Isabelle Monney. Mené en collaboration avec les Retraites Populaires et Pro Senectute, ce projet vise à favoriser le maintien à domicile. Environ 500 ménages ont déjà été contactés et plus de 40 adaptations ont eu lieu dans des appartements.

Plusieurs études seront également menées dans le canton, par exemple pour évaluer la question de l'hospitalisation à domicile ou la création de résidences palliatives. Parmi les études à venir, le CHUV et l'Association vaudoise des médecins de famille vont se pencher sur la prescription «au long cours» d'antidépresseurs. «Pourquoi certains seniors en prennent autant? Pourrait-on faire autrement?», a demandé le médecin Jean-Pierre Schuster, venant lui aussi présenter un projet.

Conseil consultatif de seniors

A ces projets pilotes s'ajoutent environ 70 mesures visant à améliorer ou adapter, dès cette année, certaines prestations sociales et de santé. L'ensemble fait partie de la stratégie cantonale Vieillir2030. Pour assurer sa gouvernance, plusieurs organes ont été créés, réunissant des acteurs privés et publics actifs dans le domaine de la vieillesse, des professionnels ainsi que des représentants des communes.

Originalité de cette gouvernance, un conseil consultatif des seniors sera instauré. C'est une première en Suisse, a affirmé Rebecca Ruiz. Ce conseil réunira une vingtaine de seniors plusieurs fois par année. Ils seront notamment amenés à se prononcer sur des mesures, à participer à des groupes de travail ou encore à organiser des conférences.

Ce conseil consultatif est ouvert à toute personne habitant dans le canton de Vaud et âgée de 65 ans ou plus. Un appel à candidatures a été lancé lundi et court jusqu'au 15 avril.

gsi, ats