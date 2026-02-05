Le Conseil d'Etat vaudois soumet au Grand Conseil une demande de crédit de 39,9 millions de francs pour la construction d'une zone d'attente carcérale (ZAC) à Orbe. Cette nouvelle infrastructure, qualifiée d'«essentielle», vise à désengorger les zones carcérales des locaux de police, qui sont surchargées et où la détention dépasse régulièrement les 48 heures autorisées.

Cette zone d'attente carcérale (ZAC) fera partie du futur Pôle pénitentiaire du Nord vaudois à Orbe (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Dotée de 60 places, cette ZAC permettra de limiter le recours aux zones carcérales de police et d’améliorer les conditions de détention. Son ouverture est envisagée pour le premier trimestre 2028, annonce jeudi l'Etat de Vaud dans un communiqué.

Cette structure prendra place dans le périmètre du futur Pôle pénitentiaire du Nord vaudois (PPNV) à Orbe. Elle accueillera des personnes en détention avant jugement pour une durée qui ne devrait pas excéder trois mois, dans l'attente qu'une place se libère dans un établissement pénitentiaire adapté.

Le nouveau bâtiment offrira des conditions conformes à une détention de plus de 48 heures. Un secteur médical, une salle de sport et des espaces d’activités seront à disposition des personnes détenues.

Besoin urgent

La construction devrait débuter à l’automne 2026. En raison de l’urgence de la situation, les phases d’autorisation de construire et d'appel d'offre en entreprise totale sont menées en parallèle du processus parlementaire, précise le communiqué. Dans l’intervalle, le Service pénitentiaire poursuit activement l’identification et la mise en œuvre de solutions transitoires, à l’image d’accords conclus avec d’autres établissements pénitentiaires.