  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vaud Début de la journée de grève contre les coupes budgétaires

ATS

18.11.2025 - 10:15

Une journée de grève de la fonction publique a débuté mardi dans tout le canton de Vaud pour protester contre les coupes budgétaires prévues par le Conseil d'Etat. Quelque 50 écoles primaires, secondaires et professionnelles ainsi que les gymnases devaient débrayer.

A l'instar du Gymnase de la Cité à Lausanne, tous les gymnases du canton de Vaud ont prévu de faire la grève.
A l'instar du Gymnase de la Cité à Lausanne, tous les gymnases du canton de Vaud ont prévu de faire la grève.
ATS

Keystone-SDA

18.11.2025, 10:15

18.11.2025, 11:25

«Dans l'enseignement obligatoire, on peut estimer à un tiers environ la proportion des employés de l’Etat de Vaud en grève tout ou partie de la journée», a indiqué Julien Schekter, porte-parole du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle à Keystone-ATS. Les situations variaient toutefois fortement d'un établissement à l'autre et un accueil à l'école était prévu dans tous les cas, a-t-il précisé.

De nombreuses écoles professionnelles ainsi que la totalité des gymnases du canton avaient annoncé leur intention de se mettre en grève, selon des données du syndicat SSP-Vaud. L'Université de Lausanne, la Haute école pédagogique avaient également prévu de rejoindre le mouvement.

«Nous voulons dire non aux coupes dans le service public et obtenir de vraies négociations», a déclaré à Keystone-ATS Cora Antonioli, la présidente du syndicat SSP-Vaud, organisatrice de la mobilisation avec les syndicats SUD et FSF.

Le CHUV s'est également joint à la mobilisation, tout comme certains bâtiments administratifs, ainsi que des structures sociales comme l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Des structures d'accueil de la petite enfance et les Accueillantes en milieu familial de Lausanne s'étaient également mises en grève.

Une manifestation partira de Montbenon à 18h00 pour rejoindre la place du Château.Le projet de budget 2026 du gouvernement vaudois prévoit un déficit de 331 millions de francs, malgré un paquet d'économies de 305 millions. Ces dernières impactent particulièrement la santé et la formation.

Les plus lus

Un navire transportant près de 4000 bovins dérive en mer depuis des semaines
Divorcer en Suisse: un «risque social» à prendre au sérieux
«La Suisse aurait pu se faire très peur à Pristina»
La Suisse va-t-elle à nouveau perdre un de ses joyaux ?
Collector : quand Senderos posait avec un bébé, aujourd’hui crack de la Nati !
La société de Cédric Flaction épinglée pour de fausses déclarations