Une journée de grève de la fonction publique a débuté mardi dans tout le canton de Vaud pour protester contre les coupes budgétaires prévues par le Conseil d'Etat. Quelque 50 écoles primaires, secondaires et professionnelles ainsi que les gymnases devaient débrayer.

A l'instar du Gymnase de la Cité à Lausanne, tous les gymnases du canton de Vaud ont prévu de faire la grève. ATS

Keystone-SDA ATS

«Dans l'enseignement obligatoire, on peut estimer à un tiers environ la proportion des employés de l’Etat de Vaud en grève tout ou partie de la journée», a indiqué Julien Schekter, porte-parole du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle à Keystone-ATS. Les situations variaient toutefois fortement d'un établissement à l'autre et un accueil à l'école était prévu dans tous les cas, a-t-il précisé.

De nombreuses écoles professionnelles ainsi que la totalité des gymnases du canton avaient annoncé leur intention de se mettre en grève, selon des données du syndicat SSP-Vaud. L'Université de Lausanne, la Haute école pédagogique avaient également prévu de rejoindre le mouvement.

«Nous voulons dire non aux coupes dans le service public et obtenir de vraies négociations», a déclaré à Keystone-ATS Cora Antonioli, la présidente du syndicat SSP-Vaud, organisatrice de la mobilisation avec les syndicats SUD et FSF.

Le CHUV s'est également joint à la mobilisation, tout comme certains bâtiments administratifs, ainsi que des structures sociales comme l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Des structures d'accueil de la petite enfance et les Accueillantes en milieu familial de Lausanne s'étaient également mises en grève.

Une manifestation partira de Montbenon à 18h00 pour rejoindre la place du Château.Le projet de budget 2026 du gouvernement vaudois prévoit un déficit de 331 millions de francs, malgré un paquet d'économies de 305 millions. Ces dernières impactent particulièrement la santé et la formation.