  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Décision «arbitraire», dit le TF Vaud refuse de transmettre une liste de documents et se fait taper sur les doigts

ATS

23.9.2025 - 11:34

La justice vaudoise doit réexaminer le refus opposé à deux particuliers de leur communiquer une liste de documents pourtant prévue dans un règlement. La motivation de cette décision est arbitraire, constate le Tribunal fédéral.

Les recourants demandaient la communication de la liste des types de documents détenus par un service du canton de Vaud. (archives)
Les recourants demandaient la communication de la liste des types de documents détenus par un service du canton de Vaud. (archives)
ATS

Keystone-SDA

23.09.2025, 11:34

À fin 2024, deux citoyens ont demandé à la Direction générale de l'environnement (DGE) une «liste des types de documents officiels». Bien qu'elle soit prévue dans le règlement d'application de la loi sur l'information (LInfo), la DGE et le préposé à l'information ont répondu qu'une telle liste à jour n'existait pas. Son établissement représenterait un travail disproportionné.

Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral souligne tout d'abord que la LInfo a pour but de «garantir la transparence des activités de l'autorité afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique». Son règlement prévoit que les services du canton tiennent une «liste des types de documents officiels dont ils sont auteurs ou qu'ils détiennent».

Obligation imposée aux autorités

Pour la 1ère Cour de droit public, cet intitulé indique clairement qu'il s'agit d'une obligation, et non d'une possibilité, imposée aux autorités. L'argument de la DGE selon lequel cette pratique aurait été abandonnée et que la révolution numérique compliquerait l'établissement de la liste ne convainc pas les juges de Mon Repos, qui le qualifient d'arbitraire.

Le Tribunal fédéral entend en revanche l'objection selon laquelle l'obligation figure uniquement dans un règlement du Conseil d'Etat. Elle ne reposerait donc pas sur une base légale. La cause est renvoyée à la justice vaudoise afin qu'elle éclaircisse s'il s'agit d'une norme de délégation suffisante. (arrêt 1C_192/2025 du 29 août 2025)

Les plus lus

Primes 2026: hausse massive ou soulagement inattendu?
Pneus d’hiver passés au crible : le TCS dévoile des résultats effarants !
Un dangereux virus se propage en Sardaigne – Le Tessin en alerte
Le monde du tennis pleure l’une de ses grandes figures
Vers la fin du billet de train en papier: voici comment faire à l'automate des CFF
Chasseurs russes au-dessus de la Norvège: colère à Oslo