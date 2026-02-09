En raison du retour de fortes chaleurs, la ville de Genève et le canton de Vaud ont réactivé lundi leur plan canicule. Un pic de chaleur est attendu entre le jeudi 13 et le samedi 15 août. La vigilance reste plus que jamais de mise.

Après quelques jours d’accalmie, une nouvelle période de fortes chaleurs s’installe jusqu’au week-end prochain. Le bassin lémanique est déjà en canicule de degré 3 et un passage au degré 4 n'est pas exclu ces prochains jours, notent les autorités. Actuellement, la fin de cet épisode est identifiée entre dimanche 16 et lundi 17 août.

La répétition des périodes de fortes chaleurs ne doit pas conduire à en sous-estimer les effets sur la santé. Une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, aux jeunes enfants, aux malades chroniques, aux personnes dépendantes ou isolées ainsi qu’à celles particulièrement exposées à la chaleur.

Boire suffisamment

Les mesures de protection restent essentielles: boire régulièrement de l’eau, manger suffisamment, se rafraîchir, maintenir son logement aussi frais que possible et privilégier les efforts physiques aux heures les plus fraîches. En cas de forte transpiration, de troubles digestifs ou de signes de déshydratation, une boisson contenant des électrolytes peut être utile; en cas de doute, il est recommandé de demander conseil à un professionnel de la santé.

En ville de Genève, les plus de 65 ans peuvent bénéficier d'un suivi personnalisé, avec un contact téléphonique quotidien. Il convient de s'annoncer au numéro gratuit 0800 22 55 11.

Cinéma et piscine gratuites

Pour se rafraîchir, les seniors résidant sur le territoire communal peuvent aussi entrer gratuitement le matin dans les piscines des Vernets et de Varembé et l'après-midi dans les cinémas Les Scala, Le Nord-Sud et Le City. Lors des trois premières activations du plan canicule, 7'432 personnes se sont rendues dans les cinémas et 1144 dans les piscines municipales, détaille la ville de Genève.