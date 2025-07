Vaud : ils filment en secret des femmes nues et défraient la chronique !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

FOOTBALL : L'équipe de Suisse féminine de football disputera vendredi soir à Berne, dès 21h00, le match le plus important de son histoire. La sélection de la coach suédoise Pia Sundhage défie l'Espagne, championne du monde en titre et favorite de ce championnat d'Europe 2025, en quart de finale. La Roja n'est pas imbattable, n'ont cessé d'affirmer les joueuses suisses tout au long de la semaine, mais la tâche du onze helvétique s'annonce vraiment immense. Notamment sur le plan défensif: il s'agira de contenir les assauts d'une équipe espagnole qui a marqué 14 buts dans ses trois matches de poule.

FOOTBALL BIS: La Ville de Berne s'apprête à vivre vendredi une grande fête du football avec la rencontre de l'Euro féminin opposant la Suisse à l'Espagne au stade du Wankdorf. La performance des Suissesses sera célébrée indépendamment du résultat de cette confrontation de quart de finale. Des dizaines de milliers de fans sont attendus dans la capitale qui restera éveillée toute la nuit, les autorités communales ayant décrété nuit libre. La fan zone aménagée de la Place fédérale restera ouverte jusqu'à 00h30 du matin.

AVION SOLAIRE : L'équipe de SolarStratos va tenter le plus haut vol solaire et électrique de l'histoire. Le pilote neuchâtelois Raphaël Domjan espère parvenir à voler à 10'000 mètres d'altitude grâce aux courants thermiques estivaux, ce vendredi au départ de l’aéroport de Sion. A l'été 2024, un précédent essai avait avorté. «Cette tentative, ce n’est pas un simple copié-collé de celle de l'été 2024», précise Raphaël Domjan. «Beaucoup de travail a été accompli, avec notamment une capacité de batteries augmentée et une nouvelle hélice à pas variable, plus performante pour les vols d’altitude.»

AUJOURD'HUI, C'EST : la Journée internationale Nelson Mandela: Comme chaque 18 juillet, la Journée internationale Nelson Mandela nous rappelle que chacun à son niveau peut agir et inspirer le changement autour de lui. Chacun d’entre nous a la possibilité et la responsabilité de changer le monde pour le rendre meilleur, écrit l'ONU.

Vu dans la presse

TOURISME : Face à la vulnérabilité des campings valaisans aux dangers naturels révélée par les intempéries de 2023, l’État du Valais lance un vaste inventaire des quelque 100 campings du canton, écrit Le Nouvelliste. Objectif avoué: évaluer leur conformité, leur exposition aux risques et élaborer une stratégie «Camping 2035». Un groupe de travail du DMTE, réunissant experts et autorités, classera les sites selon leur niveau de dangerosité. Des mesures comme des ouvrages de protection ou des plans d’alerte pourront être envisagées. En cas de risques trop élevés, des fermetures ou relocalisations ne sont pas exclues. Les communes sont appelées à se montrer proactives. La semaine dernière, l'Etat du Valais avait fermé le camping d'Arolla en raison des risques de lave torrentielle encourus par le site sis au fond du Val d'Hérens.

FICHES : L’apparition du nom d’Émilien Clerc, ancien secrétaire politique de la branche suisse du mouvement international palestinien Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) dans une procédure pénale vaudoise avec mention d’une «surveillance discrète» par la police genevoise suscite de vives inquiétudes, écrit Le Courrier. L'avocate du militant dénonce une mesure illégale, sans base pénale à Genève, et exige sa levée ainsi que l’accès aux données collectées. Ce cas relance le débat sur un possible fichage abusif des militants, rappelant le scandale des fiches. Un collectif d’avocats alerte sur une surveillance arbitraire des activistes. La police assure respecter la légalité, tandis que la conseillère d’État genevoise Carole-Anne Kast du Département des institutions et du numérique évoque des mécanismes de contrôle et rejette toute influence politique sur ces pratiques.

VOYEURISME : Dans deux affaires distinctes, la justice vaudoise a condamné par ordonnances pénales deux hommes qui avaient filmé en secret des femmes nues dans des cabines mixtes de piscines, relate 24 heures. Le premier, récidiviste, a reconnu une trentaine de cas entre octobre et décembre 2024 à la piscine lausannoise de Mont-Repos. Il a justifié ses actes par un fantasme déclenché par les nouvelles cabines désormais mixtes depuis la rénovation des lieux en 2023. Il écope d'une peine pécuniaire de 4000 francs avec sursis et 800 francs d’amende. Les frais de procédure de 3625 francs ont également été mis à sa charge. Le second, pincé aux Bains de Lavey, a prétexté une erreur en visant sa compagne. Il a été jugé peu crédible par le Ministère public. Licencié par son employeur lausannois des suites de cette affaire, il a été condamné à 1200 francs avec sursis et devra régler les frais de procédure de 1650 francs.

VOTATIONS : Economiesuisse a été l’organisation qui a investi le plus d’argent dans les campagnes de votation l’an dernier, d’après une analyse de l’association Lobbywatch, reprise par les titres du groupe alémanique CH Media. En deuxième position figurent les associations de propriétaires immobiliers. Au total, environ 33 millions de francs ont été dépensés pour des campagnes de votation en 2024. Douze objets (initiatives et lois) ont été soumis au vote au niveau national. Parmi les autres grands contributeurs figurent l’Union patronale, les faîtières de l’artisanat et de l’agriculture, ainsi que le Touring Club Suisse (TCS).

SUISSE - UE : Le Département fédéral de l’économie (DEFR) a relevé des incertitudes juridiques concernant les règles sur les frais professionnels, relate le Blick. La Confédération et les syndicats se sont mis d’accord pour reprendre la réglementation européenne en la matière, tout en y ajoutant un article complémentaire afin de garantir que les frais engagés par les frontaliers soient évalués selon les standards suisses. Toutefois, selon un rapport du DEFR, de «grandes incertitudes» subsistent quant à la validité juridique de cette adaptation devant un tribunal. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) affirme que la modification a fait l'objet d'analyses approfondies, mais que seule une instance judiciaire pourra trancher définitivement.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 75 ans (1950) : Naissance de l'entrepreneur britannique Richard Branson.

- Il y a 100 ans (1925) : Publication du premier tome de «Mein Kampf», où Adolf Hitler expose sa conception du monde, ouvertement raciste et antisémite.

Le dicton du jour

En juillet, mois d'abondance,Le pauvre a toujours sa pitance.