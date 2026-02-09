Jessica Jaccoud vise le Conseil d'Etat vaudois. L'actuelle conseillère nationale a annoncé sa candidature à la candidature socialiste, samedi dans les colonnes du journal «24 Heures».

L'avocate de 42 ans est active en politique depuis plus d'une décennie. Elle a siégé au sein du Grand Conseil vaudois de 2014 à 2023, année de son élection au Conseil national. Jessica Jaccoud a également été présidente du PS Vaud de 2018 à 2022.

La citoyenne de Berolle espère faire partie du ticket socialiste formé de trois candidats, en compagnie de l'actuel conseiller d'Etat Roger Nordmann, élu en mars dernier lors d'une élection complémentaire. Le ticket socialiste sera désigné lors du congrès extraordinaire du parti, le 26 septembre à Aubonne.

«Ouvrir un nouveau chapitre»

Jessica Jaccoud ambitionne de succéder à Nuria Gorrite, qu'elle désigne comme sa marraine en politique. La citoyenne de Morges a choisi de quitter son poste, en 2027, au terme de son troisième mandat de 5 ans. En cas d'élection à l'Exécutif cantonal, Jessica Jaccoud quitterait alors son mandat au sein des Chambres fédérales.

Dans les colonnes de «24 Heures», Jessica Jaccoud explique les raisons de sa candidature à la candidature. Pour elle, «le Canton de Vaud doit ouvrir un nouveau chapitre, orienté sur les citoyens et leur quotidien plutôt que sur les crises interpersonnelles des ministres de l’alliance de droite.»

L'inconnue Valérie Dittli

«Le Parti socialiste a un rôle majeur à jouer pour permettre à tout le monde d’aborder les fins de mois sans avoir la boule au ventre», ajoute-t-elle. «Il faut aussi cesser d’octroyer des passe-droits fiscaux aux puissants. Durant la législature qui s’achève, plusieurs baisses d’impôts ont déjà été accordées au détriment de la classe moyenne. Et c’est encore plus scandaleux d’envisager d’en accorder encore à ceux qui ont déjà bénéficié de la mauvaise application du bouclier fiscal.»

Au sein des autres partis, les conseillers d'Etat actuels Frédéric Borloz, Isabelle Moret et Christelle Luisier (les 3 PLR) et Vassilis Venizelos (Les Vert-e-s) ont tous annoncés briguer un nouveau mandat. Reste à connaître la position de Valérie Dittli (Le Centre).

Le premier tour de l'élection au Conseil d'Etat est fixé au 28 février 2027. Le second tour se déroulera trois semaines plus tard.