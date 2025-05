La conseillère d'Etat Isabelle Moret est venue présenter à Renens les chiffres 2024 de la promotion économique vaudoise. ATS

La promotion économique vaudoise a maintenu le cap l'an dernier. Elle a soutenu financièrement 235 entreprises (226 en 2023) pour un montant de 6,76 millions de francs (6,62 millions).

Keystone-SDA ATS

Jeudi devant la presse à Renens, la conseillère d'Etat Isabelle Moret a salué «les résultats probants» de la promotion économique vaudoise, confrontée comme ailleurs à «un contexte mondial incertain». Elle a notamment souligné «la proactivité» et «l'agilité collective» entre partenaires publics et privés pour maintenir la compétitivité du canton et ses emplois.

Preuve que «l'effet accélérateur» recherché par l'Etat fonctionne, les entreprises soutenues en 2024 ont, à leur tour, investi 21,02 millions de francs. Cela représente un effet de levier de 3,11, a détaillé Raphaël Conz, directeur du Service de la promotion de l'innovation et de l'économie (SPEI).

Progrès de l'agroalimentaire

La majorité des entreprises soutenues oeuvrent dans les technologies de l'information et du numérique, mais aussi dans l'industrie de précision et les sciences de la vie. Par rapport à 2023, c'est toutefois dans le secteur agroalimentaire que les aides ont le plus progressé (+44%).

Concernant les types d'aides octroyées, cela concerne majoritairement le soutien pour participer à des salons et expositions, mais aussi pour aider au développement de produits ou moyens de production. Les demandes ont particulièrement progressé l'an dernier pour des aides pour mener des études de marché.

«Le SPEI cherche à répondre à des enjeux très terre-à-terre», a poursuivi M. Conz. Il s'agit ainsi, par exemple, d'accompagner les entreprises confrontées aux incertitudes liées aux droits de douane américains. «Nous les incitons à explorer d'autres opportunités, à ouvrir leurs portes à d'autres marchés», a-t-il relevé.

Start-up vaudoises en vue

Parmi les autres chiffres-clés pour 2024, Isabelle Moret a indiqué que les huit parcs d'innovation du canton regroupaient désormais 760 entreprises, atteignant «un taux d'occupation record» de plus de 90%. «Innover est la meilleure réponse à l'incertitude», a-t-elle affirmé.

La ministre de l'économie s'est aussi réjouie de retrouver 24 jeunes pousses vaudoises dans le top 100 suisse des start-up, dont quatre dans le top 10. Portées notamment par les sciences de la vie, les start-up du canton ont levé plus d'un demi-milliard de francs, soit une hausse de 13% par rapport à 2023, alors qu'une baisse de 8,5% a été constatée à l'échelle suisse.

Nouveaux venus indiens

Outre le soutien aux entreprises locales, l'Etat de Vaud a continué de prospecter à l'étranger. Ce sont ainsi 33 sociétés qui se sont implantées dans le canton en 2024, contre 28 un an plus tôt. Ces entreprises sont issues de 19 pays, soit «une diversité inédite», a déclaré Patrick Barbey, directeur d'Innovaud. Comme «grande nouveauté», il a signalé l'arrivée de plusieurs sociétés indiennes (quatre en tout).

Le secteur des technologies de l'information et du numérique représente un tiers de ces implantations, suivi des sciences de la vie, de l'industrie de précision et des «cleantech».