Le chimiste cantonal vaudois Christian Richard a fait valoir son droit à la retraite en date du 31 octobre 2025. Son poste sera mis au concours du 7 au 27 avril, a annoncé le canton lundi.

Le canton de Vaud met au concours le poste de chimiste cantonal en raison du départ à la retraite de Christian Richard (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Christian Richard est né en 1962. Docteur en sciences de l'Université de Lausanne, titulaire du diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires, il est entré au Laboratoire cantonal en 1997 comme responsable de la section analyses spéciales.

Le scientifique devient chimiste cantonal adjoint en 2011. En 2014, il est nommé chimiste cantonal par le Conseil d'Etat. Il assume la direction de l'Office de la consommation, qui réunit l'inspection des denrées alimentaires, le bureau cantonal des poids et mesures, les laboratoires du chimiste cantonal.

«Christian Richard s'est pleinement engagé pour la protection de la santé du consommateur et le service à la population en conduisant la politique publique de son domaine. Ses très larges connaissances scientifiques ont notamment permis d'élargir et de moderniser les activités des laboratoires d'analyses et les procédures de contrôle», souligne le Conseil d'Etat dans son communiqué.

M. Richard a notamment innové dans le développement de techniques de biologie moléculaire de pointe, adaptées spécifiquement aux enjeux complexes du secteur alimentaire. Membre de la Commission juridique de l’association suisse des chimistes cantonaux, il a activement participé aux adaptations du droit alimentaire, notamment lors de sa révision en 2017.