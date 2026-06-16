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Dysfonctionnements à l’exécutif «Un outil essentiel» : le Grand Conseil veut pouvoir destituer un conseiller d’État

ATS

16.6.2026 - 12:55

Un membre du Conseil d'Etat vaudois devrait pouvoir être suspendu voire destitué en cas de situation très problématique. Le Grand Conseil a accepté le principe d'un tel mécanisme, dont l'application doit désormais être précisée.

Le Grand Conseil vaudois est favorable à l'introduction d’un mécanisme de suspension et de destitution d'un membre du Conseil d'Etat (archives).
Le Grand Conseil vaudois est favorable à l'introduction d’un mécanisme de suspension et de destitution d'un membre du Conseil d'Etat (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.06.2026, 12:55

16.06.2026, 13:09

Auteur de cette motion, soutenue à une large majorité mardi, Yannick Maury a évoqué «un outil essentiel» pour éviter un grave dysfonctionnement au sommet de l'Etat. Un ministre ne doit pas avoir le sentiment d'être «intouchable» durant son mandat, a ajouté le député écologiste.

Selon lui, un tel mécanisme ne serait appliqué que pour des cas exceptionnels, et «on n'espère même jamais». Cet outil aurait alors au moins un effet «préventif», contraignant les membres de l'exécutif à faire «encore davantage attention à leur comportement», a-t-il ajouté.

«Un message fort». Une résolution demande à Valérie Dittli de démissionner

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Yannick Maury a relevé que cet instrument n'avait «rien de révolutionnaire», d'autres cantons l'ayant déjà adopté comme Genève, le Jura ou le Tessin.

Archives sur les dysfonctionnements au conseil d’Etat vaudois

L'affaire Valérie Dittli

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Valérie Dittli (Vaud) est au centre d'une crise politique liée à son domicile fiscal et sa gestion ministérielle. Des enquêtes dénoncent des manquements managériaux et légaux, fragilisant la confiance au sein du gouvernement vaudois depuis 2023.

15.01.2026

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