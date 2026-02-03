  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vaud La loi sur l'énergie acceptée, mais l'UDC annonce un référendum

ATS

3.2.2026 - 11:04

Après un débat démarré fin septembre et neuf séances au total, le Grand Conseil vaudois a accepté mardi la grande réforme de la loi sur l'énergie, édulcorée voire affaiblie par la droite, selon la gauche. L'UDC a, elle, annoncé qu'elle lancera un référendum.

La nouvelle loi vaudoise sur l'énergie obligera à poser des panneaux solaires pour les nouveaux bâtiments, mais seulement en cas de rénovation pour ceux existants, et avec finalement la suppression d'un délai à 2039 (photo symbolique).
La nouvelle loi vaudoise sur l'énergie obligera à poser des panneaux solaires pour les nouveaux bâtiments, mais seulement en cas de rénovation pour ceux existants, et avec finalement la suppression d'un délai à 2039 (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

03.02.2026, 11:04

03.02.2026, 11:34

Il aura donc fallu quatre mois pour arriver à bout des trois lectures de cette révision de la loi sur l'énergie (LVLEne) proposée par le Conseil d'Etat, ses 80 articles et près de 100 amendements proposés, eux, par la Commission de l'environnement et de l'énergie, sans compter les modifications intervenues lors des débats.

Les très nombreuses prises de parole depuis mardi dernier avant le vote définitif de la loi mardi matin ont été moins tendues que lors de l'ensemble des longs débats, où échanges très animés, coups de colère, invectives et attaques personnelles n'avaient pas manqué.

PLR divisé

Le texte a été accepté par 99 voix favorables, 31 voix contre et 13 abstentions. Socialistes, Vert-e-s et Vert'libéraux ont voté en bloc pour la loi. Le PLR s'est montré divisé, votant toutefois majoritairement pour, avec une dizaine de refus. La gauche radicale, elle, s'est abstenue, comme elle l'avait indiqué.

L'UDC a, pour sa part, très largement voté contre (5-6 voix pour). Elle annonce déjà qu'elle lancera un référendum contre cette loi. Si la récolte des signatures aboutit, c'est le peuple qui aura le dernier mot.

Fin du chauffage fossile

Dans les grandes lignes, la réforme renforce le cadre légal pour accélérer la transition énergétique. But: tendre décisivement vers la neutralité carbone en 2050, objectif du Plan climat vaudois, ainsi que vers plus de souveraineté énergétique pour le canton, qui importe 84% de son énergie.

Elle vise par exemple à développer le recours aux énergies renouvelables locales. Elle acte aussi la fin du chauffage fossile (mazout, gaz, charbon). Elle oblige également à assainir énergétiquement les bâtiments de plus de 750 m2 (grands propriétaires), mais finalement pas ceux de moins de 750 m2 (petits propriétaires), ce qui constitue le «gros bémol» pour la gauche.

La loi oblige aussi à poser des panneaux solaires pour les nouveaux bâtiments, mais seulement en cas de rénovation pour ceux existants (avec finalement la suppression d'un délai à 2039). Elle donne également un coup de pouce à l'hydrogène.

A noter que les communes ou encore les bâtiments agricoles évitent quelques modifications plus contraignantes. S'agissant de sobriété énergétique, inscrite dans la loi, une extinction imposée des vitrines, enseignes et autres procédés de réclame lumineux des commerces (magasins, restaurants, bars, etc) a été fixée: de minuit à 05h00, et non de 23h00 à 06h00, sauf évidemment en cas d'activité.

Les plus lus

Trump accuse, menace et exige un milliard à Harvard
Crans-Montana : le parquet délocalise ses audiences faute de place
Indemnisé pour licenciement abusif, il doit payer l'impôt sur le revenu
Jeune juif orthodoxe frappé par un homme en pleine rue
Impassible, le fils de la princesse Mette-Marit marmonne qu'il est «non coupable»
Berne-Genève-Lugano pour 11'000 frs: la coûteuse escapade d'Ignazio Cassis