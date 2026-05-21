Le Canton de Vaud veut renforcer son soutien aux étudiants et apprentis qui se trouvent dans une situation financière précaire. Il propose au Grand Conseil un plan en dix mesures, pour un montant global d'environ 9,4 millions de francs par an.

La révision valorise mieux l'activité lucrative des jeunes en formation (image prétexte). ATS

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Le projet a été mis en consultation fin 2025 et a globalement reçu un «fort soutien», annonce jeudi l'Etat de Vaud. Quatre mesures ont dû être légèrement adaptées, et une autre supprimée. Cette dernière, très contestée, prévoyait d'élargir le périmètre d'octroi des prêts.

Concrètement, le Conseil d'Etat propose de réviser la Loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) pour une entrée en vigueur au 1er avril 2028. L'objectif est de «remédier aux problèmes principaux auxquels les personnes en formation sont confrontées aujourd'hui: la hausse des coûts de la vie, la pénurie des logements et des loyers de plus en plus chers, et la précarité», explique la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz dans un communiqué.

Petit travail plus pénalisé

La réforme ajuste les barèmes des bourses et des prêts, favorise la formation des jeunes sans diplôme et simplifie le traitement des dossiers par l'administration. Par exemple, le forfait pour les frais relatifs à l'entretien et au logement seront adaptés aux barèmes de l'aide sociale, ce qui garantit la couverture du minimum vital pour tous les bénéficiaires d'une bourse ou d'un prêt.

L'exercice d'une petite activité lucrative ne sera plus pénalisée: un revenu annuel allant jusqu'à 6000 francs sera exonéré dans le calcul de la bourse ou du prêt. Les modalités de recouvrement des créances seront assouplies, en laissant aux personnes ayant bénéficié d'un prêt davantage de temps pour le rembourser.

Sur l'année académique 2025-2026, l'Office cantonal des bourses (OCBE) a reçu près de 11'000 demandes de bourses et de prêts. Le temps de traitement des demandes est actuellement d'environ 70 jours.