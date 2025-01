Dans le canton de Vaud, neuf jeunes sur dix décrochent en moyenne leur maturité et leur certificat de culture générale. Les taux de réussite des cinq dernières années pour ces deux voies sont désormais disponibles en ligne.

En moyenne, 9 jeunes sur 10 décrochent leur maturité et leur certificat de culture générale dans les gymnases vaudois (photo d'illustration). ATS

Dans les gymnases, 93,5% des jeunes qui se présentent aux examens réussissent à obtenir leur maturité entre 2019 et 2023 en moyenne. Pour les élèves qui se présentent aux examens de culture générale, le taux de réussite se monte 89,6%, détaille le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) mercredi dans un communiqué.

A la suite de la demande d'un média, ces chiffres sont désormais publiés en ligne avec le détail pour chaque gymnase de 2019 à 2023, précise le DEF. Ces résultats montrent des fluctuations selon les années. Ces changements peuvent être dus à des événements extérieurs comme le confinement lors de l'année scolaire 2019-2020.

Comparaison pas possible

Toutefois, des facteurs divers comme les variations de niveau des élèves, la taille des échantillons ou encore les changements du corps enseignant et des moyens d'enseignement peuvent aussi jouer un rôle. En particulier dans les établissements où un nombre d'élèves plus restreint peut fortement influencer les taux de réussite, soulignent les services du ministre Frédéric Borloz.

Il n'est cependant pas possible d'établir un classement des gymnases sur la base de ces taux de réussite ni de dire que certains établissements seraient plus sélectifs ou plus performants que d'autres, préviennent-ils. Les examens ne sont, en effet, pas les mêmes d'un gymnase à l'autre, explique-t-on.

Les procédures sont identiques, mais le contenu des épreuves écrites et orales peut varier: il n'y a pas d'épreuves cantonales communes, est-il aussi rappelé.

Un élément parmi d'autres

Autrement dit, à la fin de son cursus, l'élève doit avoir acquis un certain nombre de compétences prévues par les plans d'études nationaux. Mais la façon de les acquérir et le mode d'évaluation sont laissés au libre choix des directions et de leur corps enseignant.

Le DEF précise également que les examens ne sont qu'un élément d'évaluation parmi d'autres dans le cursus de l'élève. Leur poids dans la moyenne finale est d'un tiers (environ 35%) en Ecole de culture générale et d'un cinquième (environ 20%) en Ecole de maturité.

Les résultats concernent onze gymnases sur les quatorze que compte le canton: les établissements d'Etoy et de Bussigny n'avaient pas encore délivré de certificats pour la période considérée, tandis que le gymnase intercantonal de la Broye bénéficie d'une autonomie légale et organisationnelle.

C'est au gymnase de Nyon que la moyenne est la plus haute (96,6%), suivi des gymnases de Provence (95,5%) et d'Auguste Piccard (94,9%), selon ces données. Le gymnase d'Yverdon a la moyenne la plus faible avec 89,1%.

Gymnase en quatre ans

Ces chiffres font partie des indicateurs intégrés aux réflexions autour du projet MAT-EO qui vise à faire passer la durée de l'Ecole de maturité à quatre ans et à revoir la fin de l'école obligatoire. Ce chantier, imposé par la réforme nationale de la maturité, devrait aider les élèves à trouver leur voie et diminuer les taux d'échecs ou d'abandon dans les gymnases.

La nouvelle ordonnance fédérale sur l'Ecole de maturité exige par ailleurs que les titres délivrés soient plus comparables. Elle intègre aussi l'obligation pour les gymnases de se doter d'un concept qualité qui portera notamment sur les épreuves d'examens. Tout en conservant la liberté pédagogique du corps enseignant, le DEF visera donc une harmonisation renforcée du contenu des épreuves d'examens.

