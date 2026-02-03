  1. Clients Privés
160 attaques et des doutes Pourquoi les tirs ne stoppent pas les loups vaudois ?

ATS

3.2.2026 - 11:56

Le canton de Vaud se pose des questions sur sa stratégie de gestion du loup. Il a mandaté la fondation KORA, spécialisée dans le suivi des grands carnivores, pour examiner l'efficacité des tirs de régulation.

Malgré les moyens mis en oeuvre par le canton, les prédations dues au loup restent élevées dans le Jura vaudois (image prétexte).
Malgré les moyens mis en oeuvre par le canton, les prédations dues au loup restent élevées dans le Jura vaudois (image prétexte).
ATS

Keystone-SDA

03.02.2026, 11:56

03.02.2026, 12:49

En 2025, la régulation du loup a mobilisé six collaborateurs permanents de la Direction générale de l'environnement (DGE) ainsi qu'une vingtaine de gardes-faunes auxiliaires, «parfois au détriment d'autres missions d'importance, comme la gestion des autres espèces occasionnant des dégâts», indique l'Etat de Vaud mardi dans un communiqué. Malgré cela, le suivi des prédations montre une «situation qui reste marquée par un niveau d'attaques élevé dans le Jura».

160 prédations sur le bétail en 2025

Au total, près de 160 prédations sur le bétail (bovins, ovins et caprins) ont été enregistrées en 2025 dans le canton de Vaud, dont 88 sur le territoire de la meute du Mont Tendre. Le canton a obtenu de Berne l'autorisation d'éliminer entièrement cette dernière, les tirs devant être effectués entre le 1er septembre 2025 et le 31 janvier dernier.

Dix loups de cette meute ont ainsi été abattus. Cependant, le mâle géniteur M351, -que les autorités cherchent à éliminer depuis la fin 2023-, ne figure pas parmi eux. Il n'a même «plus été aperçu dans la région par les gardes-faunes depuis l'automne», précise le communiqué.

Stratégie à adapter

Le canton a donc sollicité l'expertise scientifique de la KORA pour faire le point. La fondation devra notamment analyser «les effets de ces mesures sur les prédations et le comportement des loups». Les autorités espèrent ainsi obtenir «des données supplémentaires utiles à l'adaptation de la gestion du loup dans le canton».

L'Etat de Vaud rappelle que les tirs de régulation ne constituent qu'un des axes de la «stratégie globale» de gestion du loup. La protection des troupeaux ainsi que le renforcement des connaissances scientifiques complètent le dispositif.

Une vingtaine d'individus sur le territoire vaudois

Dans cette optique, le canton va demander à Berne l'autorisation d'augmenter le nombre de loups équipés de colliers GPS, afin de mieux comprendre «l'utilisation de l'espace par les meutes, l'impact des prédations sur la faune sauvage, ainsi que l'efficacité des mesures de protection des troupeaux».

La population de loups est estimée à une vingtaine d'individus pour l'ensemble du territoire vaudois, indique le communiqué. Ceux-ci sont répartis entre les meutes du Marchairuz, de Haute-Valserine et de Jougne Suchet. «La meute du Mont Tendre a été significativement réduite.

A ce jour, deux loups nés en 2025 sont observés», précise le document. Un nouvel «état des populations», réalisé par la KORA doit être fourni ces prochaines semaines.

