Vaud se prépare, lui aussi, au sommet du G7 à Evian. Moins exposé que Genève, il annonce toutefois différentes mesures sécuritaires, dont la mobilisation de 2200 personnes dans le canton (police, protection civile, douane, service du feu, appui sanitaire, etc).

Sylvie Bula, commandante de la police cantonale, Vassilis Venizelos, conseiller d'Etat, et Alain Gorka, commandant de la gendarmerie, ont fait le point lundi sur le dispositif sécuritaire vaudois avant le G7. ATS

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«Avoir Donald Trump à 15 km de Lausanne (ndlr: à vol d'oiseau), ce n'est pas rien», a relevé Vassilis Venizelos, ministre vaudois en charge de la sécurité, lors d'une conférence de presse lundi à Lausanne. La mobilisation et la vigilance seront «particulières», même s'il dit attendre le G7 avec «sérieux» et «beaucoup de sérénité» grâce à une «préparation minutieuse et coordonnée», entamée en juin 2025.

Pour le conseiller d'Etat, la situation vaudoise est «très différente» de Genève, mais aussi par rapport à 2003, lorsque le G8 d'Evian avait embrasé Lausanne et sa région. A l'heure actuelle, aucune manifestation anti-G7 n'est annoncée en terre vaudoise et aucune délégation participant au sommet ne séjournera dans le canton, a poursuivi Vassilis Venizelos.

Manifestation féministe

La manifestation de la Grève féministe du samedi 13 juin à Lausanne, la veille de celle anti-G7 à Genève, ne suscite pas d'inquiétudes particulières. Pour le conseiller d'Etat, il n'y a actuellement «aucune raison» d'imaginer de «potentiels débordements».

Il a rappelé que cette manifestation se déroulait depuis des années, que des «contacts étroits» existaient avec les organisatrices et que «l'expression démocratique» devait être garantie.

En plus des 2200 personnes mobilisées, Vaud bénéficiera d'un appui de l'armée pour certaines missions spécifiques, comme la surveillance du Léman, de l'espace aérien et d'infrastructures critiques.

Certains secteurs ont aussi été sécurisés, comme le siège de la police cantonale de la Blécherette. Objectif: éviter une éventuelle intrusion et cacher le centre de commandement des regards extérieurs, a expliqué Sylvie Bula, la cheffe de la police cantonale.

La commandante a souligné que toutes les frontières vaudoises resteront ouvertes, mais que les contrôles seront renforcés, ce qui pourrait engendrer des ralentissements aux douanes et sur certains axes.

Anticiper les déplacements

Sur le lac, aucune interdiction de naviguer n'a été prononcée sur la partie vaudoise du Léman. Pour les liaisons de la CGN, le débarcadère d'Evian sera remplacé par celui de Lugrin Tourronde, mais l'arrivée est maintenue à Lausanne. Dans les airs, des interdictions de survol par des drones sont en vigueur pour les régions de Lausanne, Payerne et Bière.

De manière générale, les autorités demandent à la population «d'anticiper» les déplacements transfrontaliers durant le sommet et de recourir au télétravail pour les travailleurs frontaliers. Elles renvoient aussi, pour toutes informations utiles, à un site internet spécialement ouvert pour l'occasion (vaud-info-g7.ch).

Le dispositif vaudois vise à «garantir la sécurité» mais aussi à «maintenir la continuité de la vie quotidienne», a résumé Vassilis Venizelos. Quant au coût de ces différentes mesures, il n'est pas encore connu. Mais la Confédération prendra à sa charge 80% des frais.