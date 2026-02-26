  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Prévention Vaud étend le dépistage du cancer colorectal aux 70-74 ans

ATS

26.2.2026 - 11:13

Le Canton de Vaud étend le dépistage du cancer colorectal à une plus grande partie de sa population. Désormais, les hommes et les femmes de 70 à 74 ans sont concernés, alors que la mesure ne portait jusqu'à présent que sur les personnes de 50 à 69 ans.

Les Vaudoises et Vaudois de 50 à 74 ans peuvent retirer un test de recherche de sang dans les selles directement en pharmacie, même sans courrier d'invitation (illustration).
Les Vaudoises et Vaudois de 50 à 74 ans peuvent retirer un test de recherche de sang dans les selles directement en pharmacie, même sans courrier d'invitation (illustration).
ATS

Keystone-SDA

26.02.2026, 11:13

Près de 4600 nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués chaque année en Suisse, ce qui représente environ 400 cas dans le canton de Vaud. Or, «près de la moitié des diagnostics surviennent après 70 ans», indique Unisanté, jeudi, dans un communiqué publié à l'occasion de «Mars Bleu», le mois international dédié à la sensibilisation à cette maladie.

L'extension permettra ainsi «d'offrir aux 70–74 ans un accès équitable à cette mesure de prévention essentielle», souligne le Dr Romain Freund, responsable des Programmes vaudois de dépistage du cancer à Unisanté, cité dans le communiqué.

Hors franchise Lamal

Le dépistage colorectal permet de prévenir le cancer en retirant les lésions précancéreuses, appelées polypes, rappelle Unisanté. Le centre universitaire lausannois souligne que dans la majorité des cas, lorsqu'un cancer est détecté, il l'est à un stade précoce, si bien que sa guérison est possible «dans plus de 90% des cas».

Les personnes concernées ont le choix entre deux types de dépistage: un test de recherche de sang dans les selles (FIT) tous les deux ans ou une coloscopie tous les dix ans. Chacun de ces examens est pris en charge à 90% par l'assurance de base, quelle que soit la franchise choisie, de sorte que seuls 10% restent à la charge des intéressés, précise encore Unisanté.

Les plus lus

Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
Au tour des personnes seules de demander un changement du système fiscal
En 4 points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump
Cet animal est devenu «la bête noire» de la SNCF
Près de 150 pièces volées: le scandale qui secoue l’Élysée
Robert De Niro est «un malade à l'esprit dérangé», selon Trump