Le Canton de Vaud étend le dépistage du cancer colorectal à une plus grande partie de sa population. Désormais, les hommes et les femmes de 70 à 74 ans sont concernés, alors que la mesure ne portait jusqu'à présent que sur les personnes de 50 à 69 ans.

Les Vaudoises et Vaudois de 50 à 74 ans peuvent retirer un test de recherche de sang dans les selles directement en pharmacie, même sans courrier d'invitation (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Près de 4600 nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués chaque année en Suisse, ce qui représente environ 400 cas dans le canton de Vaud. Or, «près de la moitié des diagnostics surviennent après 70 ans», indique Unisanté, jeudi, dans un communiqué publié à l'occasion de «Mars Bleu», le mois international dédié à la sensibilisation à cette maladie.

L'extension permettra ainsi «d'offrir aux 70–74 ans un accès équitable à cette mesure de prévention essentielle», souligne le Dr Romain Freund, responsable des Programmes vaudois de dépistage du cancer à Unisanté, cité dans le communiqué.

Hors franchise Lamal

Le dépistage colorectal permet de prévenir le cancer en retirant les lésions précancéreuses, appelées polypes, rappelle Unisanté. Le centre universitaire lausannois souligne que dans la majorité des cas, lorsqu'un cancer est détecté, il l'est à un stade précoce, si bien que sa guérison est possible «dans plus de 90% des cas».

Les personnes concernées ont le choix entre deux types de dépistage: un test de recherche de sang dans les selles (FIT) tous les deux ans ou une coloscopie tous les dix ans. Chacun de ces examens est pris en charge à 90% par l'assurance de base, quelle que soit la franchise choisie, de sorte que seuls 10% restent à la charge des intéressés, précise encore Unisanté.