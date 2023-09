Une journée de conférences et débats sur les expériences de mort imminente (EMIs) aura lieu le 28 septembre à Morges à l'occasion de la Journée mondiale des soins palliatifs. Plusieurs spécialistes internationaux participeront à cet événement organisé par palliative Vaud.

Le personnel médical se trouve parfois emprunté face au témoignage d'une expérience de mort imminente (Image d'illustration). ATS

«La mort est extrêmement médicalisée. Or, les soins palliatifs prennent aussi en compte les dimensions psychologiques et spirituelles des personnes dont relèvent les EMIs», écrit l'association palliative Vaud dans un communiqué. «Prêter l'oreille aux récits de ces expériences, savoir les accueillir et les entendre est important pour les personnes impliquées dans les domaines sociosanitaires, les personnes dont elles s’occupent et leurs proches.»

Des données de recherche «de plus en plus nombreuses» font dire à certains scientifiques que la conscience resterait à l'oeuvre chez des personnes en état de mort clinique, à savoir en arrêt cardio-respiratoire et dont l'électroencéphalogramme est plat. Des spécialistes sont également d'avis que «certaines zones du cerveau s’activeraient au moment d'une EMI», ajoute palliative Vaud.

A Beausobre

La mécanique précise des expériences de mort imminente demeure pour l'heure inexpliquée. Pourtant, les professionnels des soins palliatifs, des urgences ou des soins intensifs entendent quotidiennement ces témoignages et ne savent pas nécessairement quoi en faire ni comment réagir. Cette journée thématique du 28 septembre entend donc offrir des pistes de réflexion et d'action.

Intitulé «Expériences de mort imminente – Au seuil de la conscience humaine?», l'événement est ouvert aux professionnels de la santé et au grand public, sur inscription. Il se déroulera au théâtre de Beausobre à Morges.

mabr, ats