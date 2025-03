La déclaration de Valérie Dittli suite aux révélations de l'audit la concernant

Valérie Dittli n'est plus la grande argentière vaudoise. Mise en cause par une analyse externe de son département, la conseillère d'Etat vaudoise doit céder la gestion des finances à Christelle Luisier. Le contenu de cet audit, confié en janvier à l'ancien ministre neuchâtelois Jean Studer, a été dévoilé vendredi lors d'une conférence de presse. Il en ressort que le Conseil d'Etat doit prendre «au plus vite» des mesures pour assurer «le bon fonctionnement de l'Etat et protéger la santé des collaborateurs concernés», écrit le gouvernement vaudois dans son communiqué. Le rapport Studer met notamment en lumière «une collaboration gravement altérée» entre Valérie Dittli et sa directrice générale de la fiscalité, Marinette Kellenberger. Cette mauvaise entente s'étend «au-delà des deux protagonistes».

21.03.2025