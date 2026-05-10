  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Outil de politique sociale» Vaud vote le 14 juin sur le salaire minimum

ATS

10.5.2026 - 10:39

Vaud pourrait devenir le sixième canton à introduire un salaire minimum. La population est appelée aux urnes dimanche 14 juin et devra dire si elle accepte deux initiatives de la gauche et des syndicats, si elle préfère le contre-projet du Conseil d'Etat ou si elle ne veut tout simplement pas d'un tel salaire.

Comme d'autres cantons avant lui, le Grand Conseil vaudois a débattu de l'introduction d'un salaire minimum (archives).
Comme d'autres cantons avant lui, le Grand Conseil vaudois a débattu de l'introduction d'un salaire minimum (archives).
sda

Keystone-SDA

10.05.2026, 10:39

Les deux initiatives ont abouti en octobre 2023, avec plus de 16'000 signatures chacune. La première vise à ancrer le principe du salaire minimum dans la Constitution cantonale, la seconde est législative et élabore les règles d'application. A commencer par le montant de ce salaire, fixé à 23 francs de l'heure en 2023. Il afficherait aujourd'hui 23,60 francs en tenant compte de l'inflation.

Selon les dernières statistiques à disposition (2022), ce salaire minimum bénéficierait à 5-6% des salariés du canton, environ 20'300 personnes touchant moins que ce montant.

Pour les initiants, cet «outil de politique sociale» permettrait de lutter contre la pauvreté. Et plus particulièrement dans certains secteurs précaires (restauration, soins à domicile, coiffure, nettoyage, etc) et pour des postes souvent occupés par des femmes.

La gauche et les syndicats militent pour une application «large et non discriminatoire» d'un tel salaire, lequel «responsabiliserait» les partenaires sociaux. Ils estiment aussi que ce dispositif ferait baisser le recours à l'aide sociale, et donc réduirait les dépenses de l'Etat.

De son côté, le Conseil d'Etat propose également d'introduire un salaire minimum à 23 francs, afin que chacun puisse «vivre dignement de son travail». Son contre-projet stipule toutefois, contrairement aux initiatives, qu'une éventuelle convention collective de travail (CCT) l'emporterait sur le salaire minimum.

Faire primer les CCT, et donc le partenariat social, permet de tenir compte des particularités des branches économiques, affirme le Conseil d'Etat.

Exceptions et indexation

La question des exceptions constitue une autre différence entre les textes soumis au vote. Aux exceptions déjà prévues par les initiatives, notamment pour l'agriculture et les personnes en apprentissage ou réinsertion professionnelle, le contre-projet en ajoute de nouvelles, par exemple pour les jobs d'été des étudiants ou certaines activités de garde d'enfants.

Autre divergence, les initiatives prévoient une indexation automatique du salaire minimum, alors que le contre-projet laisse le soin au Conseil d'Etat d'évaluer, chaque année, une éventuelle adaptation.

Selon les initiants, ce contre-projet est «une coquille vide» qui réduit le salaire minimum «à peau de chagrin». Ils évoquent une «ruse» du Conseil d'Etat qui «organise la précarité au lieu de la combattre.»

Isabelle Moret, ministre de l'économie, estime en revanche que le Conseil d'Etat suit une «approche pragmatique et équilibrée», alors que la méthode des initiants est qualifiée de «rigide».

La «voie médiane» choisie par le Conseil d'Etat est soutenue par les partis de droite, ainsi que par une coalition d'une dizaine d'associations économiques. Celles-ci critiquent des initiatives «déconnectées du terrain», et qui représentent «une menace» pour les entreprises (charges en hausse), les consommateurs (répercussions sur les prix) et les employés (gel de l'embauche ou des salaires).

Les milieux économiques ne suivent toutefois pas unanimement le Conseil d'Etat. Pour le Centre patronal par exemple, il faut rejeter toute ingérence étatique dans la politique salariale des entreprises, et ainsi refuser les deux initiatives ainsi que le contre-projet.

Déjà dans cinq cantons

Ailleurs en Suisse, un salaire minimum a déjà été introduit dans les cantons du Jura, Tessin, Bâle-Ville, Neuchâtel et Genève. Les trois premiers font primer les CCT, les deux autres le salaire minimum.

Ce débat vient aussi d'avoir lieu au niveau national, le Parlement fédéral estimant que les CCT devaient primer sur le salaire minimum. Des garanties devraient toutefois être données pour que Genève et Neuchâtel puissent maintenir leur régime.

Les plus lus

L'éclairage de Gonzague Vouilloz, le bâtonnier valaisan
Les quais d'Ouchy fermés à la circulation le week-end
Quand la maternité ne rime pas avec bonheur
Bras de fer politique autour des naturalisations dans les Grisons
Un patron d'entreprise offre 240 millions à ses employés - à une condition