Vaud pourrait devenir le sixième canton à introduire un salaire minimum. La population est appelée aux urnes dimanche 14 juin et devra dire si elle accepte deux initiatives de la gauche et des syndicats, si elle préfère le contre-projet du Conseil d'Etat ou si elle ne veut tout simplement pas d'un tel salaire.

Comme d'autres cantons avant lui, le Grand Conseil vaudois a débattu de l'introduction d'un salaire minimum (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les deux initiatives ont abouti en octobre 2023, avec plus de 16'000 signatures chacune. La première vise à ancrer le principe du salaire minimum dans la Constitution cantonale, la seconde est législative et élabore les règles d'application. A commencer par le montant de ce salaire, fixé à 23 francs de l'heure en 2023. Il afficherait aujourd'hui 23,60 francs en tenant compte de l'inflation.

Selon les dernières statistiques à disposition (2022), ce salaire minimum bénéficierait à 5-6% des salariés du canton, environ 20'300 personnes touchant moins que ce montant.

Pour les initiants, cet «outil de politique sociale» permettrait de lutter contre la pauvreté. Et plus particulièrement dans certains secteurs précaires (restauration, soins à domicile, coiffure, nettoyage, etc) et pour des postes souvent occupés par des femmes.

La gauche et les syndicats militent pour une application «large et non discriminatoire» d'un tel salaire, lequel «responsabiliserait» les partenaires sociaux. Ils estiment aussi que ce dispositif ferait baisser le recours à l'aide sociale, et donc réduirait les dépenses de l'Etat.

De son côté, le Conseil d'Etat propose également d'introduire un salaire minimum à 23 francs, afin que chacun puisse «vivre dignement de son travail». Son contre-projet stipule toutefois, contrairement aux initiatives, qu'une éventuelle convention collective de travail (CCT) l'emporterait sur le salaire minimum.

Faire primer les CCT, et donc le partenariat social, permet de tenir compte des particularités des branches économiques, affirme le Conseil d'Etat.

Exceptions et indexation

La question des exceptions constitue une autre différence entre les textes soumis au vote. Aux exceptions déjà prévues par les initiatives, notamment pour l'agriculture et les personnes en apprentissage ou réinsertion professionnelle, le contre-projet en ajoute de nouvelles, par exemple pour les jobs d'été des étudiants ou certaines activités de garde d'enfants.

Autre divergence, les initiatives prévoient une indexation automatique du salaire minimum, alors que le contre-projet laisse le soin au Conseil d'Etat d'évaluer, chaque année, une éventuelle adaptation.

Selon les initiants, ce contre-projet est «une coquille vide» qui réduit le salaire minimum «à peau de chagrin». Ils évoquent une «ruse» du Conseil d'Etat qui «organise la précarité au lieu de la combattre.»

Isabelle Moret, ministre de l'économie, estime en revanche que le Conseil d'Etat suit une «approche pragmatique et équilibrée», alors que la méthode des initiants est qualifiée de «rigide».

La «voie médiane» choisie par le Conseil d'Etat est soutenue par les partis de droite, ainsi que par une coalition d'une dizaine d'associations économiques. Celles-ci critiquent des initiatives «déconnectées du terrain», et qui représentent «une menace» pour les entreprises (charges en hausse), les consommateurs (répercussions sur les prix) et les employés (gel de l'embauche ou des salaires).

Les milieux économiques ne suivent toutefois pas unanimement le Conseil d'Etat. Pour le Centre patronal par exemple, il faut rejeter toute ingérence étatique dans la politique salariale des entreprises, et ainsi refuser les deux initiatives ainsi que le contre-projet.

Déjà dans cinq cantons

Ailleurs en Suisse, un salaire minimum a déjà été introduit dans les cantons du Jura, Tessin, Bâle-Ville, Neuchâtel et Genève. Les trois premiers font primer les CCT, les deux autres le salaire minimum.

Ce débat vient aussi d'avoir lieu au niveau national, le Parlement fédéral estimant que les CCT devaient primer sur le salaire minimum. Des garanties devraient toutefois être données pour que Genève et Neuchâtel puissent maintenir leur régime.