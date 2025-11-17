  1. Clients Privés
Canton de Vaud Les dépenses d'investissement au plus haut depuis 10 ans

17.11.2025 - 11:35

Les dépenses nettes d'investissement des communes vaudoises se sont élevées à 651 millions de francs en 2024, soit le plus haut montant atteint ces dix dernières années. La marge d'autofinancement positive à 433 millions a permis d'en financer les deux tiers.

La santé financière des communes vaudoises (ici le village de Riex, sur la commune de Bourg-en-Lavaux) était marquée par de fortes disparités en 2024 (illustration).
Keystone-SDA

Les communes totalisent des engagements nets pour 3,4 milliards de francs, soit 215 millions de plus qu'en 2023, a fait savoir l'Etat de Vaud lundi dans un communiqué. Il faut y ajouter 417 millions de francs d’engagements pour les associations intercommunales, soit 12 millions de plus qu'en 2023.

«Le taux d’endettement net (rapport entre engagements et revenus fiscaux) est de 120%», soit quatre points de plus qu'en 2023, indiquent les autorités. «Il reste toutefois au-dessous du seuil de vigilance de 150%», soulignent-elles.

Fortes disparités

Dans son analyse générale, la Direction des finances communales qualifie de «globalement saine» la situation des communes en 2024. Elle fait remarquer que si le taux d'endettement net demeure acceptable, «sans l'important endettement de Lausanne, ce taux aurait même été bon (70,9%)».

Elle pointe également des situations «très disparates». En effet, alors que le nombre de communes avec un taux d'endettement bon ou acceptable est resté stable par rapport à 2023, l'effectif des communes avec un degré d'autofinancement problématique est passé de 62 à 100, tandis que celui des communes sans excédent de charges est descendu de 240 à 190.

