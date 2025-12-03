Les députés acceptent de baisser le salaire des fonctionnaires

Le Grand Conseil vaudois a poursuivi mercredi tout au long de la journée, et même jusqu'en fin de soirée, ses débats sur le budget 2026. Sa majorité de droite a notamment accepté, en premier débat, une baisse de salaire pour les employés de l'Etat.

Le Grand Conseil vaudois a débattu mercredi jusqu'à 22h00 sur le budget 2026. sda

Cette «contribution de crise» constitue l'une des mesures les plus sensibles du budget 2026, et elle est particulièrement vilipendée lors des manifestations de la fonction publique. Elle prévoit une retenue de 0,7% sur le salaire de la plupart des employés de l'Etat pour l'année 2026. Economies attendues pour le canton: 23,5 millions.

La gauche s'est emportée contre «une attaque injuste contre les salaires», «une mesure punitive et mesquine». A droite, les députés ont notamment rétorqué que les annuités n'étaient, elles, pas touchées. Et que «dans les faits», la plupart des salaires ne baisseront pas, mais augmenteront moins que prévu.

Comme attendu, les débats ont été longs et vifs avec deux camps figés sur leur position. Les deux parties de l'hémicycle se sont accusées mutuellement de relayer de fausses informations, multipliant aussi les comparaisons entre fonction publique et économie privée.

Amendements

Divers amendements ont été proposés. Notamment par les Vert'libéraux qui ont demandé de préserver les classes salariales 1-9, contre les classes 1-5 dans le projet initial. Cet amendement a été refusé d'une voix.

Un autre amendement demandait une ponction de 2,1% l'an prochain, mais seulement sur les montants au-delà des 100'000 premiers francs de salaire. Il a aussi été écarté.

A noter toutefois que la donne pourrait changer au deuxième débat. L'UDC a notamment annoncé qu'elle demanderait de renoncer à cette contribution de crise, en échange d'une suppression des annuités 2026 pour les classes 10 à 18.

Décharges des enseignants

Comme pour la contribution de crise, la gauche n'est pas parvenue à annuler une autre mesure particulièrement impopulaire parmi la fonction publique: la suppression des décharges de fin de carrière pour les enseignants (six périodes hebdomadaires à répartir lors des trois dernières années).

Le Conseil d'Etat et la droite ont rappelé qu'une compensation était prévue, à savoir l'octroi d'une sixième semaine de vacances pour les plus de 60 ans.

Allocations familiales

Parmi les autres points abordés mercredi, la majorité de droite a encore eu gain de cause, mais cette fois-ci en faisant capoter une mesure d'économie voulue par le Conseil d'Etat. Celui-ci avait imaginé une hausse des allocations familiales de 40 francs par mois et par enfant pour freiner les hausses des primes maladie pour les familles et, par ricochet, réduire les subsides payés par l'Etat pour ces mêmes primes.

L'économie annuelle pour le canton a été estimée à 19,6 millions de francs. La gauche y a également vu une opportunité de redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne qui ne touche pas de subsides, mais aussi à faire participer les entreprises à «l'effort collectif». La droite n'en a toutefois pas voulu, notamment en raison du coût engendré pour les employeurs.

Gains immobiliers

Les débats ont été interrompus à 22h00, alors que les députés débattaient d'une autre mesure décriée: une nouvelle répartition, prévue sur deux ans, de l'impôt sur les gains immobiliers entre le canton et les communes. Cette mesure, qui ferait perdre 39 millions aux communes, devrait logiquement être refusée, mais les députés n'ont pas encore eu le temps de voter.

Les discussions se poursuivront mardi prochain. Encore quatre journées sont prévues jusqu'au 17 décembre pour tenter de voter un budget pour l'an prochain.