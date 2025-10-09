  1. Clients Privés
Violation du secret de fonction Vaud : plus de 90 députés auditionnés par le Ministère public

ATS

9.10.2025 - 17:33

Le Ministère public vaudois a auditionné jeudi 92 députés masculins du Grand Conseil en qualité de témoins à son siège à Renens. Chaque élu a passé environ 20 minutes devant un procureur dans le cadre d'une enquête sur des fuites médiatiques liées au bouclier fiscal.

Les députés masculins du Grand Conseil vaudois ont tous été convoqués par le procureur général du Ministère public vaudois, ici à Renens (archives).
Les députés masculins du Grand Conseil vaudois ont tous été convoqués par le procureur général du Ministère public vaudois, ici à Renens (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.10.2025, 17:33

09.10.2025, 17:39

«L'instruction pénale est consécutive à une dénonciation du Conseil d'Etat pour violation du secret de fonction, à la suite de la publication dans les médias d'informations confidentielles en lien avec le rapport Paychère sur le bouclier fiscal», a indiqué jeudi en fin d'après-midi le Ministère public (MP).

«Estimant crédible et légitime le soupçon de violation du secret de fonction par une ou plusieurs personnes au fait du contenu du rapport Paychère, le procureur général a décidé d'ouvrir une instruction pénale le 16 septembre 2025», poursuit-il.

Sur les 100 députés convoqués, 92 ont ainsi été entendus jeudi par le procureur général ou l'un des cinq procureurs du MP. Pour des questions d'indisponibilité à cette date, huit députés seront entendus ces prochaines semaines.

Peine alourdie pour le seul accusé ayant fait appel