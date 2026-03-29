Elu au Conseil d'EtatVD: Roger Nordmann sauve le siège socialiste de Rebecca Ruiz
ATS
29.3.2026 - 14:19
Roger Nordmann rejoint le Conseil d'Etat vaudois. Le PS a battu son rival UDC Jean-François Thuillard, sauvant le siège socialiste occupé par sa camarade démissionnaire Rebecca Ruiz.
Keystone-SDA
29.03.2026, 14:19
29.03.2026, 14:21
ATS
Devancé sur le fil lors du 1er tour, Roger Nordmann a inversé la tendance dimanche pour remporter cette élection complémentaire. Le dépouillement n'est pas encore tout à fait terminé, mais le Lausannois devrait récolter entre 51 et 52% des suffrages.
Comme attendu, c'est dans les villes que le socialiste a construit sa victoire, Jean-François Thuillard l'emportant dans la grande majorité des villages. Il a notamment fait un carton dans sa ville de Lausanne.
Après plus de 20 ans comme conseiller national, Roger Nordmann accède pour la première fois à un exécutif. Avec sa victoire, la gauche conserve trois sièges au Château cantonal – avec aussi Nuria Gorrite (PS) et Vassilis Venizelos (Vert) -, restant toutefois minoritaire face aux quatre autres ministres de droite.