Roger Nordmann rejoint le Conseil d'Etat vaudois. Le PS a battu son rival UDC Jean-François Thuillard, sauvant le siège socialiste occupé par sa camarade démissionnaire Rebecca Ruiz.

Rebecca Ruiz, gauche, conseillère d'Etat vaudoise, et Roger Nordmann, droite, candidat du parti socialiste vaudois, réagissent lors du 2ème tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois le dimanche 29 mars 2026 à Lausanne. (KEYSTONE/Cyril Zingaro) KEYSTONE

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Devancé sur le fil lors du 1er tour, Roger Nordmann a inversé la tendance dimanche pour remporter cette élection complémentaire. Le dépouillement n'est pas encore tout à fait terminé, mais le Lausannois devrait récolter entre 51 et 52% des suffrages.

Comme attendu, c'est dans les villes que le socialiste a construit sa victoire, Jean-François Thuillard l'emportant dans la grande majorité des villages. Il a notamment fait un carton dans sa ville de Lausanne.

Après plus de 20 ans comme conseiller national, Roger Nordmann accède pour la première fois à un exécutif. Avec sa victoire, la gauche conserve trois sièges au Château cantonal – avec aussi Nuria Gorrite (PS) et Vassilis Venizelos (Vert) -, restant toutefois minoritaire face aux quatre autres ministres de droite.