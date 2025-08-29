  1. Clients Privés
Politique fédérale Vers des prestations de l'AVS moins dépendantes de l'état civil

ATS

29.8.2025 - 17:04

Les prestations de l'AVS devraient moins dépendre de l'état civil, estime la commission de la sécurité sociale du National. Elle a fait du projet du Conseil fédéral visant à adapter les rentes de veuvage un contre-projet à l'initiative du Centre sur les rentes.

L'initiative populaire du Centre sur les rentes a été déposée le 27 mars 2024 (archives).
L'initiative populaire du Centre sur les rentes a été déposée le 27 mars 2024 (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.08.2025, 17:04

29.08.2025, 17:06

L'initiative du Centre vise à supprimer la discrimination des couples mariés dans l'AVS et l'AI. Aujourd'hui, les rentes des couples mariés sont plafonnées à 150% de la rente maximale, alors que les concubins reçoivent jusqu'à 200%.

Dans un autre projet, le Conseil fédéral veut supprimer les rentes de veuvage à vie. Il prévoit des rentes jusqu'au 25e anniversaire du plus jeune enfant, indépendamment de l'état civil des parents.

La commission a complété le projet gouvernemental pour en faire un contre-projet indirect, indiquent vendredi les services du Parlement. Parmi les demandes du Centre, le projet prévoit de ne plus plafonner les nouvelles rentes pour les couples mariés.

Le National peut s'emparer du dossier. Les débats risquent d'être animés, différentes minorités ayant été déposées.

