Genève pourrait interdire la cigarette sur les terrasses des restaurants

ATS

31.10.2025 - 20:26

Genève pourrait devenir le premier canton à interdire les cigarettes sur les terrasses des restaurants à l'heure des repas. Le Grand Conseil a accepté vendredi une motion qui demande à l'exécutif de se pencher sur la mise en place d'une telle mesure.

L'objectif de cette interdiction est de diminuer l'exposition de la population, en particulier les enfants, à la fumée passive (archives).
L'objectif de cette interdiction est de diminuer l'exposition de la population, en particulier les enfants, à la fumée passive (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.10.2025, 20:26

Le texte, qui émane du Centre, a été voté par 48 voix contre 39 et 4 abstentions. Le Conseil d'Etat devra définir les modalités de l'interdiction. Il s'agit notamment de définir les horaires et les périmètres qui seraient visés. Pierre Maudet, chef du Département de la santé, a annoncé le dépôt d'un projet de loi dans un délai rapide.

Monuments d'art. Plus de 700 anciens graffitis découverts à l'orphelinat de Pinchat

Monuments d'artPlus de 700 anciens graffitis découverts à l'orphelinat de Pinchat

L'objectif de cette interdiction est de diminuer l'exposition de la population, en particulier les enfants, à la fumée passive. Il s'agit aussi de «dénormaliser le geste de fumer pendant les repas», a relevé la députée verte Louise Trottet. «Il faut aller de l'avant avec cette interdiction super modérée», a insisté le centriste Souheil Sayegh, auteur de la motion.

Les partisans de l'interdiction ont cité les exemples de Milan, Barcelone, Singapour et du Canada, qui ont prohibé la fumée dans les lieux publics. La tendance pour les interdictions de fumer est claire et se poursuit, a souligné le député du Centre Jean-Marc Guinchard.

Restaurateurs inquiets

Attaché à la liberté individuelle, le PLR s'est vivement opposé à cette motion. «Il s'agit d'une dérive qui multiplie les interdictions au risque de fragiliser un secteur économique déjà sous pression», a relevé le PLR Pierre Nicollier. Et de fustiger cette charge additionnelle pour les cafetiers-restaurateurs.

Actu et dicton du jour. Un centre d’aide au suicide défraie la chronique !

Actu et dicton du jourUn centre d’aide au suicide défraie la chronique !

Plusieurs députés ont aussi mis en garde contre une application qui sera compliquée. Pour l'élu LJS Stefan Balaban, «Genève ne doit pas devenir la capitale de l'hygiénisme».

Suite à un vote populaire, le canton a interdit la cigarette dans les restaurants en 2009. Cette interdiction a été étendue en 2023 aux aires de jeux, aux arrêts de bus et aux terrains des structures d'accueil préscolaire. Mais cette dernière mesure peine à être appliquée sur le terrain.

