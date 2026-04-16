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Moyen-Orient Vers un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban (Trump)

ATS

16.4.2026 - 18:46

Donald Trump a annoncé jeudi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun étaient d'accord pour un cessez-le-feu de dix jours à partir de 23h00 (heure suisse). Il n'a toutefois pas mentoinné le Hezbollah pro-iranien.

Keystone-SDA

16.04.2026, 18:46

«Je viens d'avoir d'excellentes conversations avec le très respecté président du Liban Joseph Aoun et le Premier ministre d'Israël Benjamin Netanyahu. Ces deux dirigeants se sont accordés sur le fait que, pour parvenir à la PAIX entre leurs deux pays, ils commenceront formellement un cessez-le-feu de dix jours à partir de 17h00», heure de Washington, soit 23h00 en Suisse, a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Quelques minutes plus tard, Donald Trump a annoncé qu'il allait «inviter» les deux dirigeants à la Maison Blanche, sans préciser de calendrier. «Les deux parties veulent la PAIX, et je crois que ça va se réaliser rapidement», a-t-il ajouté.

Le Liban a été entraîné dans la guerre au Moyen-Orient début mars quand le Hezbollah, mouvement chiite pro-iranien, a visé Israël pour soutenir l'Iran face à la vaste offensive israélo-américaine. Israël a alors entrepris des opérations militaires en territoire libanais.

Négociations directes

Depuis, plus de 2000 personnes ont été tuées au Liban dans les frappes israéliennes, selon les autorités, et environ un million ont été déplacées – soit un cinquième de la population du pays, selon l'ONU.

L'annonce faite par Donald Trump intervient deux jours après qu'Israël et le Liban sont convenus d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable, à l'issue de plus de deux heures de discussions au niveau de leurs ambassadeurs à Washington, les premières du genre depuis 1993.

Le Hezbollah, grand absent de la rencontre, avait qualifié ces pourparlers de «capitulation» et revendiqué, alors qu'elles débutaient, des tirs de roquettes vers Israël.

«J'ai chargé le vice-président américain JD Vance et le secrétaire d'Etat (Marco) Rubio, aux côtés du chef d'état-major de l'armée américaine Dan Caine, de travailler avec Israël et le Liban afin de parvenir à une PAIX durable», a ajouté Donald Trump.

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