Le conseiller national écologiste Nicolas Walder a terminé dimanche en tête du premier tour de l'élection partielle au Conseil d'Etat genevois. Le deuxième tour, qui aura lieu le 19 octobre, s'annonce très ouvert avec la candidature unique à droite de l'UDC Lionel Dugerdil.

Lionel Dugerdil aura face à lui au deuxième tour Nicolas Walder qui représentera la gauche. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Nicolas Walder, 59 ans, obtient 32'573 suffrages. Il est satisfait de son «bon score». L'ex-maire de Carouge, qui était le candidat de la liste rose-verte, espère bien permettre à son parti de conserver le siège d'Antonio Hodgers, qui a démissionné en cours de législature. «Il va falloir mobiliser pour le deuxième tour», souligne-t-il, en défendant un projet de Genève «solidaire et ouverte sur le monde».

Le Vert devance l'UDC Lionel Dugerdil, qui obtient 27'031 voix avec le soutien du PLR. Cet agriculteur-vigneron de 44 ans, député depuis 2023, est arrivé à l'Hôtel-de-Ville au son des cloches. Il estime que son bon score est «à la hauteur du travail de terrain», tout en remerciant le PLR pour son soutien. L'UDC avait axé la fin de sa campagne sur la sécurité.

«Le résultat de Lionel Dugerdil est solide», a salué le président du PLR, Pierre Nicollier. «Contrairement à ce que la gauche prédisait, l'élection n'a pas été facile pour Nicolas Walder. La configuration est donc très ouverte pour le second tour», ajoute-t-il. Le Conseil d'Etat compte actuellement deux élus PLR, une centriste, un membre de Libertés et justice sociale, deux socialistes et un Vert.

Retraits

Le candidat du Centre-Vert'libéraux, Xavier Magnin, 56 ans, est distancé avec 20'782 voix, même s'il fait mieux que lors de sa première tentative à l'exécutif en 2023. Comme promis pendant la campagne, le centriste a annoncé le retrait de sa candidature pour le deuxième tour. Reste à avoir si son parti va appeler à soutenir le candidat UDC.

Parti seul au premier tour, le MCG Maikl Gerzner, novice en politique, termine très loin à la cinquième place (7376 voix). Il se retire aussi au bénéfice du candidat UDC.

Lionel Dugerdil aura face à lui au deuxième tour Nicolas Walder qui représentera la gauche. En effet, le représentant l'Union populaire, le vétéran Rémy Pagani, arrivé 4e avec 7466 voix avait déjà annoncé que le candidat de gauche le moins bien placé au premier tour se retirerait. L'ancien maire de la Ville de Genève se trouve actuellement à bord de la flottille humanitaire en direction de Gaza.

Mardi midi

Les cinq candidats qui se présentaient hors partis traditionnels sont, sans surprise, nettement distancés. Philippe Oberson (Le Peuple d'Abord) obtient 3173 voix, Rémi Baudoui (Genève. Peut mieux faire) 2478, Anastasia-Natalia Ventouri (Ensemble pour l'Evolution) 1257, Béatrice Berthet A Porta (LOCAL, bien sûr! What else!) 1185 et Olivier Pahud (Evolution Suisse) 1027.

Le taux de participation a atteint 41,82% dimanche. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, un deuxième tour aura lieu le 19 octobre. Les candidats ont jusqu'à mardi midi pour déposer leur liste, le temps pour leurs partis de formaliser les stratégies esquissées dimanche à chaud après les résultats.