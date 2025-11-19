Les chances de succès sont nulles pour l'initiative «Service-citoyen» et l'initiative «Impôt sur les successions» des Jeunes socialistes le 30 novembre. Les derniers sondages de la SSR et de Tamedia publiés mercredi prédisent un net rejet des deux projets.

La tendance au non s'est renforcée durant la campagne. Une telle évolution correspond, pour les initiatives populaires, au cas normal de formation de l’opinion.

Lors des sondages de mi-octobre et de fin octobre, le pour et le contre à l'initiative «Pour une Suisse engagée (Initiative service citoyen)» étaient encore au coude à coude.

Deux semaines avant le scrutin, la tendance est clairement en faveur du «non». Selon le sondage de la SSR, 68% des votants auraient rejeté l'initiative populaire s'ils s'étaient prononcés le 8 novembre. Par rapport à la première enquête, les partisans ont perdu 16 points de pourcentage et ne sont plus que 32%. Le camp des opposants a augmenté de 18 points.

Le deuxième pointage de «20 Minuten"/Tamedia des 12 et 13 novembre fait état d'une perte de 23 points de pourcentage pour le camp du oui, à 28%. A l'inverse, 70% des participants rejettent l'obligation de servir pour tous. La part des indécis est faible dans les deux médias, avec 4% (SSR) et 2%.

Une majorité qui s'érode

Seuls les partisans des Vert'libéraux et des Vert-e-s approuvent encore l'obligation de servir. Mais la majorité n'est pas non plus atteinte au sein de ces partis. Le soutien s'est désagrégé auprès des jeunes, des personnes avec un niveau élevé de formation, en Suisse romande et dans les campagnes ainsi qu'auprès des hommes. L'argument des coûts a gagné en importance parmi les opposants.

Dans l'enquête de «20 Minuten"/Tamedia, seulement 22% des femmes approuvent l'initiative. Cela s'explique par le fait qu'elles fournissent aujourd'hui déjà une grande partie du travail non rémunéré. C'est aussi l'un des principaux arguments en faveur du non. Chez les hommes, la part de oui atteint encore 34%.

Un non de plus en plus net

Selon le sondage de la SSR, l'initiative populaire des Jeunes socialistes «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l’avenir)» n'a aucune chance. S'ils avaient voté le 8 novembre, 68% des sondés auraient rejeté le projet d'impôt sur les successions.

Le taux d'approbation a baissé de 4 points de pourcentage pour atteindre 30%. Les opinions étaient déjà faites lors du lancement de l'initiative en raison de la prise de position précoce des adversaires.

En Suisse italophone, la sympathie initiale pour le texte s'est effondrée. En Suisse romande, le non est moins net (56%) qu'ailleurs (71% de refus en Suisse alémanique et 73% au Tessin).

Rejet clair à droite

«20 Minuten» et Tamedia affichent désormais une part de non de 75%, contre 67% à la mi-octobre. La base des Vert-e-s et du PS continue de porter l'initiative avec respectivement 71 et 58%, mais le soutien s'est érodé là aussi. Le non dans le camp bourgeois est clair avec 91% au Centre, 95% au PLR et 96% à l'UDC.

L'initiative rencontre le plus grand support chez les personnes à faible revenu (27%) et celles avec un revenu élevé (14%).

Le sondage de la SSR a été réalisé par l'institut gfs.bern par téléphone: 2939 électeurs ont été interrogés entre le 5 novembre et le 13 novembre. La marge d'erreur est de +/-2,8 points de pourcentage.

«20 Minuten» et Tamedia ont réalisé leur enquête en ligne avec l'institut Leewas. 12'263 personnes de toute la Suisse y ont participé. La marge d'erreur est de 1,5 point de pourcentage.