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14 juin Une légère majorité s’opposerait à l’initiative des «10 millions»

ATS

3.6.2026 - 06:00

Si les Suisses avaient dû voter à la fin mai, ils auraient rejeté l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions». Selon deux sondages publiés mercredi, ils auraient dit non à 52% au texte de l'UDC. La réforme du service civil, elle, est encore dans l'impasse.

Deux tiers des sondés estiment que la voie bilatérale avec l’UE est importante pour la Suisse et qu’il ne faut pas la mettre en danger (image d'illustration).
Deux tiers des sondés estiment que la voie bilatérale avec l’UE est importante pour la Suisse et qu’il ne faut pas la mettre en danger (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

03.06.2026, 06:00

03.06.2026, 07:24

Sur l'«initiative sur la durabilité» de l'UDC, une tendance au non s'est formée depuis la première vague de sondages, indique la SSR dans son deuxième sondage. Le taux de refus a progressé de 47% à 52%, alors que celui du «oui» est passé de 47% à 45%.

Le sondage 20 Minutes/Tamedia montre la même évolution, avec un refus à 52% (contre 46% dans la précédente enquête) et un camp du «oui» qui recule de 52% à 47%.

Actu et dicton du jour. «Pas de Suisse à 10 millions»: de fausses vidéos sèment le trouble

Actu et dicton du jour«Pas de Suisse à 10 millions»: de fausses vidéos sèment le trouble

Pour la réforme du service civil, le sondage 20 Minutes/Tamedia donne les deux camps à égalité à 48%. Celui de la SSR donne une légère avance au camp du «oui» (48% contre 46%), mais souligne que les opposants se renforcent. La précédente enquête publiée le 8 mai prévoyait que la réforme serait acceptée à 52% et refusé à 40%.

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