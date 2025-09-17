  1. Clients Privés
Protection des animaux Vers une interdiction de l'importation de fourrures

ATS

17.9.2025 - 16:03

L'importation des fourrures issues d'animaux maltraités devrait être interdite en Suisse. Le National a soutenu mercredi par 183 voix contre 59 le contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative fourrure.

La Suisse doit interdire l'importation de fourrure issue d'animaux ayant été maltraités (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.09.2025, 16:03

17.09.2025, 16:30

L'initiative de l'Alliance Animale Suisse vise à interdire l'importation de fourrures et des produits de la pelleterie provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements. Celle-ci doit être inscrite dans la Constitution fédérale.

Pour le Conseil fédéral, ce texte n'est pas compatible avec le droit commercial, notamment avec les obligations de la Suisse envers l'OMS. Il propose toutefois un contre-projet.

Ce dernier prévoit une interdiction d’importer et de commercialiser des fourrures et des produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux. Cette interdiction doit être inscrite dans la loi fédérale sur la protection des animaux.

Le National a soutenu ce projet. Kilian Baumann (Vert-e-s/BE) a convaincu le National d'exiger des certificats de l'Office fédéral des affaires vétérinaires. La commission s'était prononcée pour des certificats internationaux.

