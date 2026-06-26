Les violations du secret de fonction doivent pouvoir être élucidées plus efficacement. La commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a adopté une motion pour limiter la protection des sources journalistiques.

Pour la commission, la protection des sources doit se limiter aux personnes dont l'implication est nécessaire de manière immédiate pour garantir la liberté des médias (image prétexte).

Ce texte fait suite aux indiscrétions liées aux décisions du Conseil fédéral pendant le Covid-19. En droit suisse, la protection des sources journalistiques est très étendue et prime l'intérêt public à une poursuite pénale efficace, selon la commission.

Par 7 voix contre 4, elle estime donc qu'il est nécessaire de légiférer. La protection des sources doit se limiter aux personnes dont l'implication est nécessaire de manière immédiate pour garantir la liberté des médias. Par ailleurs, la protection contre la mise sous séquestre doit également se limiter aux professionnels des médias concernés et ne doit pas s'étendre aux auteurs mêmes de la violation du secret, indiquent vendredi les services du Parlement.

La commission a également décidé de déposer un postulat chargeant le Conseil fédéral d'analyser la protection des sources journalistiques en Suisse et ses répercussions sur l'élucidation des violations du secret de fonction et de proposer des modifications législatives. Le gouvernement devra veiller au respect de la liberté des médias, garantie par les droits fondamentaux.