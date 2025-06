Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

ASSURANCES : Après le National, le Conseil des Etats devrait accepter mercredi d'introduire de nouvelles prestations dans les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, afin que les personnes âgées et celles en situation de handicap puissent rester à domicile plus longtemps. Les députés ont ajouté que les nouvelles prestations devaient aussi prendre en compte le facteur psychosocial de la prise en charge. Les sénateurs devraient approuver cette idée, mais en reformulant la disposition.

RACISME : La Commission fédérale contre le racisme célèbre mercredi son 30e anniversaire. A cette occasion, elle publie un manifeste en faveur de l'adoption d'une loi générale sur l'égalité de traitement en Suisse. En 2024, 17% de la population en Suisse déclarait avoir été victime de discrimination raciale au cours des cinq dernières années.

PROCHE-ORIENT : Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce ce mercredi sur un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza. Cette tentative de faire pression sur Israël devrait se heurter à un nouveau veto américain, le premier de la nouvelle administration Trump.

RELIGION : Le hajj, le grand pèlerinage musulman, débute officiellement mercredi à La Mecque. Il se tiendra cette année encore sous des chaleurs extrêmes. En 2024, le thermomètre avait atteint 51,8 degrés, et plus de 1300 pèlerins avaient péri. Cette semaine, la météo n'annonce pas de tels pics, mais les températures devraient encore dépasser les 40 degrés.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 4 juin, c'est aujourd'hui la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression. Chaque jour, partout dans le monde, les enfants qui vivent dans des zones de conflit sont confrontés à des horreurs indescriptibles, selon l'ONU. Le nombre d'enfants se retrouvant dans la ligne de mire des parties belligérantes atteint des niveaux alarmants. Toutes les infos sur le site de l'ONU : https://www.un.org/fr/observances/child-victim-day

Vu dans la presse

MENDICITÉ : La loi genevoise sur la mendicité est inapplicable, selon le Tribunal fédéral. La haute cour a publié ces derniers temps plusieurs arrêts annulant des condamnations prononcées dans le canton, annoncent Le Courrier, Le Temps et la Tribune de Genève en se basant sur un communiqué de l'association de défense des personnes roms, Mesemrom. Les juges de Mon Repos estiment en particulier que la loi genevoise est rédigée de manière trop floue. Genève avait déjà dû revoir sa législation après sa condamnation en 2021 par la Cour européenne des droits de l'homme.

FRAUDE ELECTORALE : Il y a bel et bien eu fraude électorale le 23 mars lors de l'élection du délibératif à Vernier. Neuf écritures identiques ont rempli quelque 280 bulletins sur les 290 qui ont été analysés parmi les 7095 bulletins valables, révèle Le Temps. L'expertise ordonnée par le parquet genevois est implacable. Tout indique que l'on se dirige désormais vers une annulation probable de l'élection au Conseil municipal. Le 23 mars, le parti Libertés et justice sociale (LJS) avait obtenu six des 37 sièges et plus de 16% des voix, avec un nombre rarement observé de bulletins panachés. Pour le numéro un de LJS Djawed Sangdel, la part des bulletins modifiés avait ainsi atteint 65%. Trois candidates d'autres partis (PLR, MCG et PS) avaient elles aussi crevé le plafond et battu leur propre tête de liste, à la faveur de bulletins panachés. Mercredi dernier, le Ministère public genevois avait transmis au Conseil d'Etat la copie d'un rapport, s'appuyant notamment sur une analyse graphologique, qui confirmait les soupçons d'irrégularités.

ESPIONNAGE : Des employés du Service de renseignement de la Confédération (SRC) ont collaboré avec des contacts russes, selon la radio-télévision alémanique SRF. Il semble que des données très sensibles aient fuité et aient atterri chez les services secrets russes, ajoute la SRF sur la base d'un rapport d'enquête du SRC. Il y aurait eu une collaboration entre l'équipe cyber du SRC et la firme informatique russe Kaspersky entre 2015 et 2020. Selon la SRF, des services secrets amis ont mis en garde le SRC et l'ont menacé de cesser leur collaboration avec lui. Raison pour laquelle le service de renseignement de la Confédération a lancé une enquête interne. Le service cyber a ensuite été réorganisé, a indiqué le SRC à la SRF. Kaspersky a nié coopérer avec les autorités de Moscou et l'ancien chef de la division cyber du SRC a rejeté les accusations. Selon la SRF, le ministre de la défense Martin Pfister a ordonné une enquête administrative externe.

ASSURANCE MALADIE : Les procédures de poursuite s'accumulent contre le courtier en assurance Hestia Conseils, basé à Vétroz (VS). Pour le moment, les mises en faillite, initiées notamment par les caisses maladie Helsana et CSS atteignent au total 300'000 francs, révèle le Nouvelliste, qui a mené l'enquête avec le magazine Bon à savoir. Et le Groupe Mutuel va lancer à son tour des procédures, après avoir perdu au moins 500'000 francs, voire «quelques millions», dans l'affaire. La probable faillite de l'entreprise va faire perdre des millions aux assurés, ajoutent les deux journaux, qui détaillent les pratiques abusives d'Hestia dans une course lucrative aux commissions d'assurance. Le patron de l'entreprise n'a pas répondu aux questions des journaux.

CIRCONCISION : Les circoncisions d'enfants en bonne santé sont des lésions corporelles, estime l'association Pro Kinderrechte Schweiz dans les colonnes du Journal du Jura. Elle a déposé une plainte pénale contre le Centre hospitalier de Bienne (CHB). Selon elle, l'établissement propose des circoncisions même en l'absence de nécessité médicale. Pour l'organisation, il s'agit d'une violation manifeste de la loi: «Couper des parties saines du corps est interdit pour tout être humain, quel que soit son âge ou son sexe – y compris pour les petits garçons, sans défense et surtout sans consentement.» Pro Kinderrechte Schweiz a déposé une plainte pénale contre le CHB en février, mais le Ministère public du Jura bernois-Seeland a rendu une ordonnance de non-lieu. L'organisation a décidé de porter l'affaire devant la Cour suprême du Canton de Berne.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1995) : Décès du sexologue, journaliste et auteur de romans policiers autrichien Ernest Bornemann ("Trémolo"). Il était né en 1915.

- Il y a 40 ans (1985) : Naissance du mannequin israélien Bar Refaeli.

- Il y a 50 ans (1975) : Naissance de l'actrice, réalisatrice, productrice et scénariste américaine Angelina Jolie ("Lara Croft: Tomb Raider», «Mr. & Mrs. Smith").

- Il y a 50 ans (1975) : Naissance de l'humoriste et acteur britannique Russell Brand ("Sans Sarah, rien ne va», «Histoires enchantées").

- Il y a 85 ans (1940) : Fin de l'évacuation des soldats alliés des plages et du port de Dunkerque, après que ces troupes britanniques, françaises et belges ont été coupées de leurs arrières par l'armée allemande.

- Il y a 95 ans (1930) : Naissance du hockeyeur et entraîneur russe Viktor Tikhonov, symbole de l'âge d'or du hockey soviétique. Entre 1978 et 1992, la Sbornaja a fêté huit titres de championne du monde et trois titres olympiques. Il est décédé en 2014.

Le dicton du jour

En juin, brume obscure,Trois jours seulement dure