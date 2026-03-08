  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Décroissance Alternatives Vevey : lourde défaite pour le syndic Yvan Luccarini

ATS

8.3.2026 - 16:26

Le syndic de Vevey Yvan Luccarini a subi une grosse contre-performance lors du 1er tour à la Municipalité de Vevey. L'élu de Décroissance Alternatives n'arrive qu'en douzième position avec seulement 1450 voix, soit à peine 25% des suffrages.

Le syndic veveysan Yvan Luccarini essuie une grosse contreperformance lors du 1er tour des communales vaudoises (archives).
Le syndic veveysan Yvan Luccarini essuie une grosse contreperformance lors du 1er tour des communales vaudoises (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.03.2026, 16:26

08.03.2026, 16:30

Le syndic semble être sanctionné pour ses longues absences à l'exécutif en raison de problèmes de santé, sa rupture de collégialité sur les vidéos de surveillance à la gare, sans compter de nombreuses critiques à son égard.

C'est la sortante Laurie Willommet (PS) qui arrive en tête de ce premier tour, qui se termine sur un ballotage général, avec 47% des suffrages. Elle devance le sortant Antoine Dormond (Vert) avec 43%, la nouvelle Johanne-Saskia Gay (PS) avec 39,5%. Pascal Molliat (Vevey Libre), Gabriela Kämpf (Décroissance Aternatives) et Alexandra Melchior (Verte), tous sortants, suivent ensuite.

Canton de Vaud. Mélanie Wyss et Laetitia Morandi réélues à Morges

Canton de VaudMélanie Wyss et Laetitia Morandi réélues à Morges

Derrière, le sortant Vincent Imhof (Vert'lib) devance de justesse un trio de candidats PLR. La députée de la gauche radicale au Grand Conseil Elodie Lopez arrive, elle, en 11e position, juste devant le syndic.

Les plus lus

Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
Iran : l'Assemblée des experts a désigné son nouveau guide suprême
Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Fabrice Luchini : «Ma compagne m'a soigné de ma phobie du couple»
Thuillard devance toujours Nordmann à 71% du dépouillement