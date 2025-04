La Ville de Vevey organise samedi une journée des mobilités. En parallèle de la traditionnelle bourse aux vélos annuelle sous la Grenette, de nombreux stands et activités, du pedibus au véhicule partagé, seront proposés de 09h00 à 14h00 sur la place du Marché.

Keystone-SDA ATS

Ce rendez-vous avec les solutions en matière de déplacements est mis sur pied par les acteurs locaux oeuvrant dans le domaine de la mobilité active, douce et/ou partagée, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le 26 avril, le public pourra par exemple découvrir les nombreux avantages qu'offrent l'autopartage et le vélopartage et leur fonctionnement, échanger avec les différents partenaires présents autour des enjeux et pratiques liés à la mobilité, essayer des vélos (électriques) et vélo-cargos, participer à une initiation au longboard, profiter d'une balade en triporteur, offrir un service à son vélo ou encore en acheter un bicycle de seconde main, énumèrent-ils.

Ces différentes activités s'inscrivent dans la mise en oeuvre du Plan climat veveysan, en particulier avec l'une de ses mesures qui vise à «soutenir, promouvoir et organiser des évènements et des campagnes de sensibilisation en faveur de la mobilité douce».