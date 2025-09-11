  1. Clients Privés
Viande de synthèse Une firme israélienne s'implante à Kemptthal

ATS

11.9.2025 - 10:00

La fabrication de viande de première qualité en laboratoire, c'est pour bientôt en Suisse. L'entreprise israélienne Aleph Farms veut s'implanter à Kemptthal (ZH) pour y établir sa production de base en Europe, à partir de cellules de boeuf.

Aleph Farms produit de la viande cultivée en laboratoire. La firme israélienne a présenté en 2018 son premier steak, puis un ribeye en 2021 et du collagène en 2022. Elle veut désormais cultiver de la viande de haute qualité à Kempthal (ZH) et y établir sa base de production pour l'Europe.
ATS

Keystone-SDA

11.09.2025, 10:00

11.09.2025, 17:08

La firme a annoncé jeudi la signature d'une déclaration d'intention en ce sens avec un consortium d'entreprises suisses dont Migros et Givaudan. Leur but: mettre sur pied l'infrastructure nécessaire à la mise sur le marché de denrées alimentaires cultivées en laboratoire, indique le département zurichois de l'économie.

Aleph Farms produit des steaks en laboratoire. Avec le soutien de Migros Industrie, l'entreprise avait déposé, en juillet 2023 auprès de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire, la première demande d'autorisation de produire de la viande de synthèse en Suisse.

La même année, Israël avait octroyé, en première mondiale, une telle autorisation à Aleph Farms. Fondée en 2017, la firme a présenté en 2018 son premier steak, puis un ribeye en 2021 et du collagène en 2022.

