Salt a subi vendredi une cyberattaque provoquant la panne d'une partie de ses services. Les données n'ont été ni consultées ni compromises, assure lundi l'opérateur télécom à l'agence AWP.

«Les services mobiles n'ont à aucun moment été affectés» pendant la cyber-attaque , a déclaré un porte-parole de Salt (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

«L'incident survenu vendredi était une attaque par déni de service distribué (DDoS). Ce type d'attaque consiste à submerger les services d'un volume très élevé de requêtes afin d'en perturber l'accès, plutôt que de tenter d'accéder aux données ou aux systèmes», a expliqué une porte-parole, confirmant des informations du journal Le Temps publiées dimanche.

Cet incident a temporairement affecté certaines parties des services internet fixes de l'opérateur. «Les services mobiles n'ont à aucun moment été affectés. Nos équipes techniques ont neutralisé l'attaque en environ 40 minutes et les services ont ensuite été progressivement rétablis», a-t-elle détaillé. Aucun autre système ni aucune autre base de données n'ont été affectés et aucune donnée n'a été consultée ou compromise, assure la responsable.

Concernant l'origine de l'attaque et les mesures techniques de neutralisation, Salt ne communique pas d'information. «Nous examinons et renforçons en permanence les mécanismes de protection afin de garantir la résilience de l'infrastructure et des services.»

En août 2024, Swisscom avait vu ses services de paiement paralysés par une attaque du même type (DDoS).