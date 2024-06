Vidéo : suivez l’atterrissage des F/A-18 en direct

Des F/A-18 vont atterrir et décoller mercredi sur l'autoroute A1 à proximité de Payerne (VD). Cet exercice militaire n'est pas une première, mais le dernier atterrissage effectué sur une autoroute avec des avions de combat remonte à 1991.

ATS Gregoire Galley

Partant de l'aérodrome militaire de Payerne, quatre F/A-18 atterriront et redécolleront de l'asphalte de l'A1 lors de cet exercice baptisé «Alpha Uno». Le test sera effectué à deux reprises, une fois le matin et une fois l'après-midi.

Interdit au public

Le Département de la défense (DDPS) rappelle que cet exercice n'est pas un événement public, mais une procédure militaire. Quelque 300 invités peuvent y assister – à raison de 150 le matin et 150 l'après-midi -, médias, spotters (passionnés) et visiteurs inclus. Toutes les places sont déjà attribuées. A noter toutefois que les premiers décollages et atterrissages seront retransmis en direct sur SRF1 à partir de 09h00. (Live ci-dessus)

Le nombre de militaires participant à l'exercice n'a pas été communiqué pour des raisons de sécurité opérationnelle. L'espace aérien au-dessus du terrain d'essai sera surveillé de manière standard par la tour de contrôle de l'aérodrome militaire. Les drones sont interdits.