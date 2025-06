Vincent Kucholl seul sur les planches

Vincent Kucholl montera pour la première fois seul sur scène dans un one man show en mai prochain à Lausanne au théâtre Boulimie. Il fait une infidélité à Vincent Veillon, l'autre membre du célèbre duo d'humoristes romands.

Vincent Kucholl vit à Pully (VD). Au-delà de ses talents artistiques, ce père de deux jeunes enfants est l'auteur des ouvrages de vulgarisation «Institutions politiques suisses» et «Economie suisse» (archives). sda

«Je n’ai jamais fait de solo, a dit Vincent Kucholl dans une interview publiée samedi dans 24 Heures et la Tribune de Genève. Là, je vais tenir un texte de bout en bout, sans Veillon pour me rassurer ou me critiquer, ce qu’on a fait mutuellement dès nos débuts. À chaque fois qu’on sortait de scène, on prenait des notes sur ce qui avait marché ou non. Et si tu te ramasses un vent, tu n’es pas tout seul.»

Mais Vincent Veillon ne sera pas très loin, car il met en scène le spectacle: «Nous sommes un vieux couple, on bosse ensemble depuis 2009, on s’est engueulés peut-être cinq fois.»

Jamais seul sur scène

L'un et l'autre ont déjà eu des projets «chacun de son côté», «Vincent Veillon notamment avec son spectacle sur la musique et dans la réalisation, moi comme comédien de film. Mais jamais seul sur scène.»

Jouer un personnage libère Vincent Kucholl, qui aura 50 ans cette année. «Dans un personnage, je suis beaucoup plus libre et je m’amuse aussi beaucoup plus. Je ne ferai jamais de stand-up. Ça ne m’intéresse pas de me montrer moi-même sur scène, on verrait que je ne suis pas très drôle et un peu déprimé.»

Le duo est considéré comme «recordman du sold out» avec deux spectacles, «120 secondes présente la Suisse» (2013) et «Le fric» (2017). Le premier a rassemblé près de 80'000 spectateurs, selon Vincent Kucholl.

